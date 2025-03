I pronostici di venerdì 7 marzo: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 7 marzo: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

Il campionato dell’Arabia Saudita in questa stagione è molto avvincente, con cinque squadre teoricamente in lotta per il titolo e pronte a darsi battaglia anche per i tre posti che danno l’accesso alla prossima Champions League asiatica. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nonostante l’arrivo di Pioli come nuovo allenatore non è riuscito a invertire la rotta: contro l’Al Shabab è necessaria la vittoria, resa più probabile dal ritorno dopo la squalifica di Duran in attacco.

Non può perdere altri punti per strada l’Al Hilal, favorito contro l’Al Fayha dell’ex Roma Smalling, vittoria probabile anche per l’Al Ahli in grande ripresa nell’ultimo periodo e trascinato dai gol di Toney, che si è ambientato alla perfezione dopo un periodo di ambientamento.

I pronostici sulle altre partite

Nell’anticipo di Serie A la maggiore fame di punti salvezza del Cagliari al cospetto del Genoa ormai virtualmente salvo da tempo, potrebbe fare la differenza: battere la squadra di Vieira non sarà comunque semplice ecco perché scegliere la doppia chance interna.

Doppia chance che diventa esterna, con l’aggiunta dell’over 1,5, in Tolosa-Monaco di Ligue 1 dove gli ospiti vanno a caccia di punti per la Champions League trascinati dal nuovo bomber Biereth che ha già realizzato tre triplette.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Tolosa-Monaco, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

Al Rayyan (in Al Rayyan-Al Khor, Qatar Stars League, ore 19:30)

(in Al Rayyan-Al Khor, ore 19:30) Al Nassr (in Al Nassr-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Nassr-Al Shabab, ore 20:00) Al Hilal (in Al Fayha-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Fayha-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00) Cagliari o pareggio (in Cagliari-Genoa, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ahli-Al Khaleej, Saudi Pro League, ore 20:00

Saudi Pro League, ore 20:00 Al Rayyan-Al Khor , Qatar Stars League , ore 19:30

, , ore 19:30 Al Shahaniya-Al Sadd, Qatar Stars League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Nassr-Al Shabab , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Cosenza-Reggiana , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Borussia Monchengladbach-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.93 GOLDBET ; 12.48 SNAI; 13.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Borussia Monchengladbach-Mainz, Bundesliga, ore 20:30