Pronostico Cagliari-Genoa: stesso risultato dell’andata

Cagliari-Genoa è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Viene da due sconfitte pesanti il Cagliari di Nicola. Due sconfitte contro Juventus e Bologna nelle quali, forse, non avrebbe nemmeno meritato di non raccogliere nulla. E siccome la classifica dietro, tranne il Monza ormai quasi in B, è proprio corta, per gli isolani, in quello che è un vero e proprio scontro diretto, è tornato il momento di fare dei punti.

Ha avuto molta fortuna il Genoa, invece, contro l’Empoli: l’autorete di Silvestri ha permesso di strappare un pareggio importante per mettersi alle spalle la sconfitta contro l’Inter. Diciamo che non è stata la migliore prestazione della squadra di Vieira e lo stesso allenatore francese lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa dopo il match. In questo anticipo, è evidente, che i punti potrebbero avere un doppio valore, assai importante per la classifica. E siccome le due squadre, ovviamente, non è che abbiano in rosa delle grossissime individualità, sarà una partita probabilmente decisa dai nervi.

Chi ce li avrà più saldi potrebbe portare a casa l’intera posta in palio, ma crediamo che alla fine, vista l’importanza del match, le due formazioni si potrebbero davvero accontentare: a conferma di questo c’è anche un dato statistico da tenere in considerazione. Sia all’andata, che in generale tre volte nelle ultime cinque partite giocate, il match è finito in pareggio.

Come vedere Cagliari-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Genoa è in programma venerdì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il pareggio è quotata 3.00 su Goldbet e Lottomatica e 3.05 su Snai.

Il pronostico

Un match da pareggio. Così come successo nelle ultime tre uscite su cinque. E così come successo all’andata. Un punto per muovere la classifica e tornare un po’ a respirare. E tutti contenti.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Coman; Piccoli.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Miretti, Messias, Cornet; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1