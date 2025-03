I pronostici di giovedì 6 marzo: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 6 marzo: si gioca l’andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, in campo Roma, Lazio e Fiorentina

Iniziano gli ottavi di finale di Europa League e Conference League: c’è la Roma che ha superato brillantemente l’ostacolo degli spareggi ma scongiurato il derby al sorteggio avrà di fronte un ostacolo non di poco conto, l’Athletic Bilbao. Decisamente più abborabili le avversarie di Lazio e Fiorentina, rispettivamente Viktoria Plzen e Panathinaikos, a patto di non sottovalutare le insidiose trasferte nell’ottica del doppio confronto.

Una delle principali candidate alla vittoria finale a inizio stagione, il Manchester United, è in crisi nera nonostante il cambio di allenatore che ha anzi peggiorato il rendimento della squadra: in casa della solida Real Sociedad i Red Devils rischiano la figuraccia. Fattore campo decisivo anche nella sfida tra Fenerbahce e Glasgow Rangers: Mourinho conosce bene le difficoltà delle trasferte scozzesi e vorrà ipotecare il passaggio del turno già all’andata.

I pronostici sulle altre partite

Oltre alla Fiorentina le due favorite per la vittoria finale della Conference League sono Chelsea e Betis: i Blues di Maresca non sono stati brillanti negli ultimi due mesi e il Copenaghen in casa potrebbe quanto meno riuscire a segnare almeno una volta, mentre gli spagnoli che nell’ultima di Liga hanno fatto fuori addirittura il Real Madrid non dovrebbero avere problemi in casa contro il Vitoria Guimaraes.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Real Sociedad-Manchester United, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Ajax o pareggio (in Ajax-Eintracht Francoforte, Europa League , ore 21:00)

(in Ajax-Eintracht Francoforte, Europa League ore 21:00) Roma o pareggio (in Roma-Athletic, Europa League , ore 21:00)

(in Roma-Athletic, Europa League ore 21:00) Fenerbahce (in Fenerbahce-Rangers, Europa League , ore 18:45)

(in Fenerbahce-Rangers, , ore 18:45) Betis (in Betis-Vitoria Guimaraes, Conference League, ore 18:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fenerbahce-Rangers , Europa League , ore 18:45

, , ore 18:45 Real Sociedad-Manchester United , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Ajax-Eintracht Francoforte, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

AZ-Tottenham , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Bodo Glimt-Olympiacos , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Copenaghen-Chelsea, Conference League, ore 18:45

Il “clamoroso”

• X in Panathinaikos-Fiorentina, Conference League, ore 18:45