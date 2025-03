Berrettini ammicca ad Hollywood: presto sul set

Matteo Berrettini trasloca dal campo da gioco al set: così il tennista romano si prepara ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura sulle colline di Hollywood.

Neanche il tempo di esultare per il suo “undicesimo titolo”, che già Matteo Berrettini ha qualcosa di nuovo da festeggiare. Se nei giorni scorsi ha vinto la corona di tennista più bello del circuito – sulla quale ha ironizzato, per l’appunto, equiparando questo trionfo ad un titolo Atp – qualche ora fa si è beccato un’altra nomination di tutto rispetto.

Complice la febbre degli Oscar, Tennis Channel ha ben pensato di coinvolgere alcuni dei più popolari tennisti del circuito in un gioco molto divertente. I partecipanti sono stati invitati ad assegnare delle statuette virtuali ai propri compagni di circuito e a stabilire, dunque, chi tra loro possa avere, anche solo potenzialmente, il potere di bucare lo schermo.

Nessuno dei “giocatori”, pensate un po’, ha nominato Jannik Sinner. Perché al numero 1 del mondo si possono riconoscere tanti meriti, soprattutto in campo, ma non si può dire, effettivamente, che abbia questo talento. Le telecamere, così è parso sin dall’inizio, lo imbarazzano un po’, per cui no, non ce lo vediamo – né noi e né i suoi amici tennisti – su un set a recitare in un film o in una serie tv. Anche se poi, ovviamente, mai dire mai.

Nomination per Berrettini: una statuetta anche al romano

Chi invece ha sbancato, in questo gioco perfettamente in tema con la notte degli Oscar, è Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato nominato su più fronti perché sono in tanti, appunto, a pensare che abbia la stoffa per fare concorrenza alle stelle di Hollywood.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis (@tennischannel)



La prima ad averlo detto è stata la campionessa Coco Gauff, che si è soffermata sul fatto che ci sia qualcosa, nel martello romano, di adatto al mondo del cinema. “Emette delle Hollywood vibes”, ha detto la tennista, che non è stata la sola, ad ogni modo, ad aver puntato su Berrettini come potenziale “cavallo vincente” di questo gioco, assurdo ma senz’altro divertente.

Anche Alex de Minaur ha fatto il nome di Matteo, certo, come la sua collega Coco, che Berrettini possa essere bravo sul set tanto quanto lo è in campo. Molti altri hanno premiato, invece, Novak Djokovic, che secondo i suoi avversari sarebbe perfetto nei panni dell’attore professionista. Quanto alle donne, ad avere la meglio sono state Aryna Sabalenka e Coco Gauff.