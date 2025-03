Stracciato Berrettini: figuraccia in mondovisione

Matteo Berrettini non ride più: ad avere la peggio è stato proprio il tennista romano. Stavolta, per lui, non c’è stato davvero niente da fare.

“Il segreto è la semplicità dei ragazzi e l’amicizia che ci lega. Si vede quando si fa il tifo per gli altri, quando si sta in campo, in tutti i momenti del giorno c’è uno scherzo e una battuta. È molto bello da vivere”. Con queste parole, qualche mese fa, Lorenzo Musetti aveva cercato di raccontare al popolo del tennis perché partecipare alla Coppa Davis fosse così bello, intenso e divertente al tempo stesso.

Il carrarino ce l’aveva messa tutta per trasmettere agli spettatori anche solo un piccolo assaggio dell’atmosfera, per la maggior parte del tempo goliardica, che regna dietro le quinte della competizione a squadre. Un torneo importantissimo, solenne, reso speciale proprio dal fatto che, tra una partita e l’altra, i giocatori hanno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’altro e di trascorrere del tempo in compagnia dei propri connazionali. Cosa che, durante la stagione, è pura utopia.

Ed ecco che, nello scorso mese di novembre, abbiamo scoperto a cosa amino dedicarsi i nostri azzurri quando, durante le trasferte per la Coppa Davis, non sono impegnati in campo. Le immagini del loro torneo di Play Station hanno fatto il giro del mondo e, con esse, anche gli sfottò tra i vari campioni italiani dietro le quinte della gara.

Berrettini, non si può sempre vincere: stavolta è guerra

Le Finals di Malaga non sono state, comunque, la sola occasione per intrattenersi gli uni con gli altri in maniera originale ed extratennistica. Anche a Indian Wells, a quanto pare, se la stanno spassando un mondo.

Solo che, in questo caso, gli azzurri non hanno optato per la classica sfida ai videogiochi. Hanno deciso di darsele di santa ragione con un gioco più vintage: il ping pong. Protagonisti di questa nuova ed entusiasmante sfida sono stati Matteo Berrettini e Sara Errani, che sono stati immortalati in un filmato mentre si divertivano con delle racchette molto più piccine di quelle alle quali sono abituati.

E se la tennista bolognese non aveva avuto troppa fortuna alla Play Station, con il ping pong è andata decisamente meglio. Sara ha letteralmente stracciato il suo collega romano, come si evince chiaramente dalla doppia “figuraccia” che fa Matteo in questa clip al sapore di rivincita. Che, manco a dirla, è diventata immediatamente virale.