Pronostico Real Sociedad-Manchester United: succederà per la prima volta

Real Sociedad-Manchester United è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Real Sociedad e Manchester United si presentano a questa sfida dopo delle sconfitte. Ma le due cadute non sono proprio paragonabili, nemmeno in maniera molto lontana. E andiamo a vedere il perché.

Gli spagnoli Alguacil, che avevano messo in fila una serie di vittorie importanti, hanno avuto la sfortuna di un calendario davvero difficile: prima il Real Madrid e poi il Barcellona. E sono arrivate altrettante sconfitte, anche se contro Ancelotti non del tutto meritata. Lo United di Amorim – che clamorosamente è stato anche messo in discussione – invece si è fatto eliminare dal Fulham, in casa, dalla FA CUP. Che per come sta andando il campionato, chiuso in maniera negativa da un pezzo, era davvero uno degli obiettivi stagionali. Detto questo, non ci sembra proprio arrivato il momento di una possibile risurrezione dei Red Devils, nonostante una rosa incredibile che non merita la classifica che ha. E per la prima volta negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, succederà una cosa che non era mai successa.

Il fattore campo non è mai stato decisivo nell’arco di tempo che vi abbiamo appena detto: tre vittorie esterne e due pareggi. Ma questa volta, per quanto vi abbiamo raccontato e per il momento di forma che stanno vivendo le due squadre, è evidente che possa andare in maniera diversa.

Come vedere Real Sociedad-Manchester United in diretta tv e in streaming

Real Sociedad-Manchester United è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai.

Il pronostico

Anche se di misura, con una qualificazione che quindi si deciderà solamente nella gara di ritorno, la Real Sociedad dovrebbe avere la meglio sul Manchester United, in crisi profonda e che non dà nessun sentore di poter riuscire a tirarsi fuori, al momento, da questa situazione.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Manchester United

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Elustondo, Zubeldia, Lopez; Barrenetxea, Zubimendi, Olasagasti, Gomez; Oskarsson, Marin.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, de Ligt; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Zirkzee, Bruno Fernanded; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1