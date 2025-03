Pronostico PSG-Liverpool: gli expected goals che non t’aspetti

PSG-Liverpool è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno degli ottavi più interessanti è quello tra PSG e Liverpool, due squadre che stanno dominando i rispettivi campionati, la Ligue 1 e la Premier League, e che vogliono arrivare in fondo anche nella massima manifestazione continentale. Il parigini, pronti a tentare l’ennesimo assalto all’agognata Champions League, sono in un vero e proprio stato di grazia: il progetto di Luis Enrique, che ha definitivamente archivato l’epoca delle cosiddette “figurine” (tante stelle ma poco “squadra”), sta iniziando a decollare e questa doppia sfida coi Reds sarà un po’ la prova del nove.

Il PSG in patria è una schiacciasassi e dopo 24 giornate ha 13 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. Però di nuovo c’è che Donnarumma e compagni hanno acquisito finalmente un’identità rispetto al passato, quando dipendevano troppo dai singoli. In coppa, dopo una qualificazione sofferta e portata a casa soltanto grazie ad un’accelerazione nelle ultime giornate, la squadra guidata dal tecnico spagnolo ha strapazzato i connazionali del Brest nello spareggio tutto francese: 0-3 all’andata e addirittura 7-0 al ritorno, in una doppia sfida senza storia. Nello scorso weekend, invece, ad essere maltrattato dal PSG è stato il Lille, travolto senza grossi problemi 4-1 al Parco dei Principi: ancora una volta a segno l’attaccante Dembélé, autore di 24 gol tra Ligue 1 e Champions League. Sono 10 le vittorie di fila tra tutte le competizioni per i capitolini, che non conoscono sconfitta da fine novembre.

Due squadre in splendida forma

Ha impostato il pilota automatico anche il Liverpool, volato a +13 sull’Arsenal secondo grazie al successo per 2-0 sul Newcastle di una settimana fa (il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in casa del Man City).

I Reds, pur con una partita in più rispetto ai Gunners, hanno ormai in pugno la Premier League e si possono concentrare esclusivamente sulla coppa dalle grandi orecchie. Nessuno, tra l’altro, ha totalizzato più punti degli uomini di Arne Slot durante la League Phase: Liverpool impeccabile anche nella fase campionato, in cui grazie ad un bottino di 7 vittorie in 8 partite è arrivato davanti a tutti. Capitolo formazioni: Luis Enrique può schierare la miglior formazione possibile e quasi certamente, rispetto alla sfida con il Lille, torneranno dal 1′ Kvaratskhelia, Vitinha e Pacho. Slot, al contrario, dovrà fare i conti con qualche defezione ma non si tratta di titolarissimi: out Gomez, Bradley e Morton.

Il pronostico

Una vittoria per parte negli unici due precedenti del 2018, quando si sfidarono nella fase a gironi: all’andata 3-2 per i Reds ad Anfield, 2-1 al ritorno a Parigi. Gol che non dovrebbero mancare neanche stavolta, visto il momento di grande forma che attraversano entrambe: gli ingredienti per assistere ad una gara spettacolare ci sono tutti, con il PSG che dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta. Occhio pure alla statistica sugli Expected Goals: i parigini nell’ultimo mese hanno segnato molti più gol rispetto a quelli attesi.

Le probabili formazioni di PSG-Liverpool

PSG (4-1-2-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves; Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Luis Diaz, Jones.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1