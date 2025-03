Pronostico Benfica-Barcellona: la partita del girone dice tutto

Benfica-Barcellona è una partita degli ottavi di finale di Champions League. Dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Gol e spettacolo. Immaginabile, senza dubbio, ma non in quelle dimensioni. Benfica e Barcellona si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e tutti noi abbiamo negli occhi il 4-5 con il quale, i catalani, si sono presi 3 punti nel settimo turno della prima fase. Punti fondamentali, che hanno permesso alla squadra di Flick di chiudere nelle prime posizioni e di avere, anche, un sorteggio sulla carta agevole.

In questo momento, in Europa, ci sono pochissime squadre che hanno la capacità di vincere le partite come gli spagnoli che sono primi in classifica nella Liga avendo piazzato nel corso di questo periodo una rimonta clamorosa nei confronti soprattutto del Real Madrid che, ad un certo punto della stagione, sembrava essere andato via. Non è stato così: i blaugrana hanno trovato quella continuità che serviva e adesso si giocano il passaggio del turno contro una squadra sulla carta inferiore e con la possibilità, inoltre, del ritorno in casa.

Sarà oggettivamente una gara assai diversa rispetto a quella che abbiamo visto qualche mese fa. Meno gol, sicuramente, ma risultato che potrebbe essere simile. Vale a dire, ovvio, una vittoria del Barcellona che quasi sicuramente riuscirà a chiudere il discorso qualificazione nella serata di mercoledì. Per poi mettere il timbro finale alla qualificazione tra le mura amiche.

Come vedere Benfica-Barcellona in diretta tv e in streaming

Benfica-Barcellona è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra e da almeno tre reti complessive, così come successo nella prima fase di questa Champions League. Barcellona in questo momento troppo in forma per pensare ad un ribaltone clamoroso. La vittoria esterna è ampiamente pronosticabile.

Le probabili formazioni di Benfica-Barcellona

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Carreras; Kokcu, Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis, Bruma.

BARCELLONA (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Araujo, Balde; Pedri, Marc Casadó; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3