I pronostici di mercoledì 5 marzo: Champions League

I pronostici di mercoledì 5 marzo: si chiude l’andata degli ottavi di finale Champions League con le restanti quattro partite.

Unica squadra italiana sopravvissuta in Champions League, all’Inter spetterà il compito di “vendicare” i cugini del Milan, che a sorpresa sono stati eliminati dal Feyenoord negli spareggi. Gli olandesi, capaci di battere i rossoneri 1-0 al De Kuip e di strappare successivamente un pareggio a San Siro (1-1), hanno così evitato un possibile euroderby.

Simone Inzaghi non dovrà tuttavia commettere l’errore di prendere sottogamba un avversario che, pur restando alla portata dei nerazzurri, in Champions League finora è riuscito a dire la sua, chiudendo a quota 13 punti (diciannovesimo posto) la fase campionato. il De Kuip di Rotterdam è uno stadio ostico per le italiane, con il Feyenoord che ha perso solo una volta in 12 incontri. L’Inter, tuttavia, ha le carte in regola per provare a sfatare questo tabù per via delle numerosissime assenze degli olandesi che a gennaio hanno venduto al Milan il loro bomber Gimenez.

I pronostici sulle altre partite

Le altre tre sfide promettono spettacolo e gol: Benfica-Barcellona si ritrovano dopo il pirotecnico 4-5 della League Phase, il PSG nel 2025 è diventato una macchina da gol e il Liverpool che ha finito il girone a punteggio pieno dovrà fare attenzione soprattutto all’andata. Chiude il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, il quarto stagionale con le “Aspirine” sempre imbattute coi bavaresi da quando c’è Xabi Alonso. Nei tre precedenti stagionali a dire il vero si sono visti più cartellini che gol: andrà così anche stavolta vista l’alta posta in palio?

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 3,5 CARTELLINI in Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Inter (in Feyenoord-Inter, Champions League , ore 18:45)

(in Feyenoord-Inter, Champions League ore 18:45) PSG o pareggio (in PSG-Liverpool, Champions League , ore 21:00)

(in PSG-Liverpool, Champions League ore 21:00) Barcellona o pareggio (in Benfica-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Benfica-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Liverpool, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Benfica-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Liverpool, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.04 GOLDBET ; 4.12 SNAI; 4.04 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00