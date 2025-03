Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid: Simeone può riuscirci di nuovo

Real Madrid-Atletico Madrid è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Otto anni dopo sarà ancora euroderby madrileno in Champions League tra i due principali club della capitale spagnola, rivali praticamente da sempre: Real Madrid contro Atletico Madrid. Una stracittadina che si ripropone a livello continentale dopo essere andata in scena per ben 4 volte tra il 2014 e il 2017, triennio in cui Blancos e Colchoneros si ritrovarono di fronte persino in due finali, entrambe vinte dal Real.

Gli uomini di Carlo Ancelotti, campioni d’Europa in carica, vanno a caccia dell’ennesimo trionfo: nel caso in cui dovessero farcela, sarebbe la sedicesima affermazione. In questa Champions, tuttavia, non è filato tutto liscio come l’olio, anzi. Le Merengues a sorpresa non sono riuscite a chiudere la fase campionato tra le prime 8, incassando tre sconfitte (Liverpool, Milan e Lille) in otto partite. Costrette a disputare gli spareggi, non hanno però deluso le aspettative: due vittorie su due, tra andata e ritorno (2-3 e 3-1), contro il peggior Manchester City dell’era Guardiola, lontano parente di quello che nelle ultime stagione aveva dato vita a degli scontri memorabili con il Real. Ancelotti, insomma, raramente fallisce nei momenti che contano davvero anche se in Liga i passi falsi iniziano a diventare davvero troppi.

Ancelotti senza Bellingham

Sabato scorso, infatti, il Real Madrid ha rimediato la quarta sconfitta in campionato, capitolando sul campo del Betis, che l’ha spuntata in rimonta: decisivo un rigore dell’ex Isco (2-1).

Un k.o. che ha fatto scivolare in terza posizione i Blancos, staccati dal Barcellona (i blaugrana sono primi a +3) e scavalcati proprio dall’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno approfittato dello scivolone dei rivali battendo di misura l’ostico Athletic Bilbao con una rete di Julian Alvarez (1-0). Quinti nella fase campionato di Champions League, gli uomini di Diego Simeone sono imbattuti da metà gennaio e contro il Real Madrid hanno pareggiato entrambi i due confronti stagionali: 1-1 all’andata e 1-1 al ritorno. Il successo dei Blancos in Supercoppa di Spagna del gennaio 2024 rimane dunque l’unico negli ultimi sette derby madrileni. In Europa, invece, l’Atletico ha quasi sempre avuto la peggio con i dirimpettai, in particolar modo nelle sfide ad eliminazione diretta (5-0 per il Real).

Ancelotti nel derby d’andata non potrà contare su Bellingham, squalificato: sulla trequarti al posto dell’inglese, indisponibile al pari degli infortunati Militao, Carvajal e Ceballos, toccherà probabilmente all’ex milanista Brahim Diaz. In compenso il tecnico italiano recupera Valverde, che potrebbe essere nuovamente adattato nel ruolo di terzino destro. Gli unici assente sponda Atletico Madrid sono invece Azpilicueta e Koke.

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’unico pareggio nelle ultime nove partite (8 vittorie) giocate al “Bernabeu” dal Real Madrid è arrivato proprio nel derby con l’Atletico. La Champions League, si sa, è l’habitat naturale dei Blancos ma il fatto che i Colchoneros siano riusciti a fermare due volte in stagione i cugini è un dato che non può essere sottovalutato. L’assenza di Bellingham, poi, rappresenta un bel problema per Ancelotti. Ci aspettiamo equilibrio, dunque, ma i gol non dovrebbero mancare: entrambe dovrebbero segnarne almeno uno come è avvenuto in campionato. Il secondo tempo con ogni probabilità sarà più prolifico rispetto alla prima frazione di gioco.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Raul Asencio, Mendy; Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius Jr.; Mbappé.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Llorente, De Paul, Barrios, Samu Lino; Griezmann, Julian Alvarez.

L'Atletico Madrid riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1