Pronostico PSV Eindhoven-Arsenal: attacco sempre più decimato

PSV Eindhoven-Arsenal è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’urna di Nyon ha messo PSV Eindhoven e Arsenal di nuovo una contro l’altra per il terzo anno di fila. Rispetto agli ultimi precedenti, tuttavia, la novità è che si sfideranno nella fase ad eliminazione diretta e non in quella a gironi, com’era invece avvenuto nell’Europa League 2022-23 e nella Champions League 2023-24. Il bilancio di questi confronti, lo scriviamo subito per i più curiosi, è di 2 vittorie dei Gunners, un pareggio e una vittoria degli olandesi (il dato più sorprendente è che solo una volta sono andate a segno entrambe).

L’Arsenal si rituffa nella coppa dalle grandi orecchie dopo aver chiuso al terzo posto la fase campionato, alle spalle di Liverpool e Barcellona. Quasi impeccabile il cammino europeo degli uomini di Mikel Arteta: 6 successi, un pareggio, una sconfitta ed il piazzamento tra le prime otto mai realmente in discussione.

In Premier League invece i londinesi dovranno con ogni probabilità accontentarsi nuovamente della seconda piazza: il Liverpool, pur con una gara in più, è ormai irraggiungibile (+13), soprattutto dopo i due recenti passi falsi dell’Arsenal, sconfitto in casa nel derby con il West Ham (0-1) e fermato a Nottingham dal Forest (0-0). Due risultati che hanno un po’ il retrogusto della resa. Tra le cause del calo della squadra di Arteta ci sono ovviamente gli infortuni che hanno decimato l’attacco: restano in infermeria Saka, Gabriel Jesus, Martinelli e Havertz e nel mercato di gennaio il club non è riuscito a trovare un’alternativa valida.

Gunners, difesa ermetica in Champions

Il tecnica basco punterà dunque su una difesa che in Champions finora è stata solidissima. A malapena tre gol incassati e un dato bassissimo di Expected Goals (soltanto 0,73 a partita).

Non si può dire lo stesso del PSV Eindhoven, che invece ha tenuto la porta inviolata solo in un’occasione nelle 10 gare disputate fino a questo momento nella massima manifestazione continentale. Gli uomini di Peter Bosz, in ogni caso, non possono essere sottovalutati dopo essersi preso lo scalpo della Juventus di Thiago Motta negli spareggi. I biancorossi, sconfitti 2-1 all’andata a Torino, in Olanda hanno ribaltato tutto avendo la meglio nei tempi supplementari grazie ad un gol del difensore Flamingo (3-1).

L’impresa coi bianconeri, tuttavia, è stata una delle poche gioie del PSV nell’ultimo mese: in Eredivisie de Jong e compagni non vincono da gennaio, finendo a -8 dall’Ajax capolista, e sono pure usciti dalla Coppa d’Olanda. Bosz contro l’Arsenal dovrà fare a meno degli infortunati Dest, Tillman e Pepi, dall’altro lato invece Arteta riproporrà Merino nel ruolo di falso nueve tra Nwaneri e Trossard.

Come vedere PSV Eindhoven-Arsenal in diretta tv e in streaming

PSV Eindhoven-Arsenal è in programma martedì alle 21:00 al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un Arsenal spuntato potrebbe non avere vita facile nei Paesi Bassi, contro una squadra che davanti al proprio pubblico sa come rendersi insidiosa nonostante i recenti risultati deludenti in Eredivisie. I Gunners dovrebbero ad ogni modo sbloccarsi dal punto di vista offensivo, approfittando dei problemi in fase di non possesso palla del PSV Eindhoven: prevediamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Arsenal

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Schouten; Bakayoko, Saibari, Lang; de Jong.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

Il PSV Eindhoven riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1