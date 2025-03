Pronostico Feyenoord-Inter: sfata il tabù nonostante l’emergenza

Feyenoord-Inter è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Unica squadra italiana sopravvissuta in Champions League, all’Inter spetterà il compito di “vendicare” i cugini del Milan, che a sorpresa sono stati eliminati dal Feyenoord negli spareggi. Gli olandesi, capaci di battere i rossoneri 1-0 al De Kuip e di strappare successivamente un pareggio a San Siro (1-1), hanno dunque evitato un possibile euroderby, dal momento che se fosse passato il Diavolo avremmo assistito ad una stracittadina europea, sulla falsariga di due stagioni fa.

I campioni d’Italia in carica sono quindi finiti nella parte destra del tabellone: in caso di passaggio del turno se la vedranno con la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, mentre in una ipotetica semifinale potrebbero trovarsi di fronte il Barcellona. Simone Inzaghi non dovrà tuttavia commettere l’errore di prendere sottogamba un avversario che, pur restando alla portata dei nerazzurri, in Champions League finora è riuscito a dire la sua, chiudendo a quota 13 punti (diciannovesimo posto) la fase campionato.

In Europa il Feyenoord ha fatto decisamente meglio rispetto all’Eredivisie, dove al momento è solo quarto in classifica, a distanza siderale dall’Ajax capolista. Prima della doppia sfida con il Milan, infatti, la società aveva deciso di esonerare l’allenatore danese Brian Priske: ora al suo posto c’è l’ex attaccante del Manchester United Robin van Persie, che nello scorso weekend ha esordito ufficialmente con un pareggio a reti bianche (0-0) con il NEC. Il Feyenoord, è opportuno ricordarlo, nel mercato di riparazione di gennaio ha perso pure uno dei suoi migliori giocatori, approdato proprio in Serie A: l’attuale attaccante del Milan Santi Gimenez.

Quante assenze per van Persie

L’Inter invece rimette piede in Champions League dopo un’ottima fase campionato, conclusa con 19 punti, un buon quarto posto, ma soprattutto con la miglior difesa (appena un gol subito a fronte di 11 segnati).

Nell’ultimo periodo, tuttavia, i nerazzurri hanno perso un po’ di brillantezza a causa degli impegni ravvicinati e pure per qualche infortunio di troppo che ha costretto Inzaghi a chiedere gli straordinari a qualche titolarissimo. Nelle ultime sei giornate di campionato l’Inter ha vinto solo due volte e sabato scorso si è fatta riacciuffare nel finale dal Napoli (1-1) in una sfida scudetto che rischia di alterare nuovamente gli equilibri.

In vetta ci sono ancora Lautaro Martinez e compagni ma gli azzurri, che nei prossimi mesi potranno dedicarsi solo al campionato, hanno un solo punto in meno. Il tecnico piacentino, tra l’altro, anche a Rotterdam dovrà fare a meno di diversi giocatori: oltre a Sommer, mancheranno anche Zalewski, Darmian, Carlos Augusto e Dimarco, con Calhanoglu in forte dubbio. Emergenza infortuni che tormenta ad ogni modo pure il Feyenoord: assenti Gonzalez, Lotomba, Nieuwkoop, Trauner, Timber, Hwang In-beom, Nadje, Stengs, Read e Zerrouki. La speranza di van Persie è recuperare quantomeno Milambo e Ueda.

Come vedere Feyenoord-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Feyenoord-Inter è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Lo dicemmo prima della sfida con il Milan e lo ripetiamo adesso: il De Kuip di Rotterdam è uno stadio ostico per le italiane, con il Feyenoord che ha perso solo una volta in 12 incontri. L’Inter, tuttavia, ha le carte in regola per provare a sfatare questo tabù: nonostante qualche infortunio di troppo, si può dare fiducia ai nerazzurri pronti ad approfittare delle numerosissime assenze degli olandesi. Il numero dei gol complessivi, visto l’ottimo record difensivo della squadra di Inzaghi in Champions, dovrebbero essere inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Inter

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Hugo Bueno, Moder; Hadji Moussa, Milambo, Paixão; Carranza.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Pavard, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1