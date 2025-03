Pronostico Borussia Dortmund-Lille: i due bomber sono “on fire”

Borussia Dortmund-Lille è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In una stagione in cui poche cose sono andate – finora – per il verso giusto, la Champions League non rientra tra le note dolenti per il Borussia Dortmund che, a differenza di quanto successo in Bundesliga, nella massima competizione continentale non ha deluso le aspettative. I gialloneri hanno mancato per un soffio la qualificazione diretta agli ottavi di finale arrivando decimi nella maxiclassifica e nei playoff, nonostante il periodo turbolento in cui si è reso inevitabile l’esonero di Nuri Sahin, si sono sbarazzati senza problemi dello Sporting CP, travolto 3-0 all’andata in Portogallo (il ritorno è poi finito in pareggio, 0-0).

E in campionato? La cura Kovac, dopo una lunga serie di risultati deludenti che avevano fatto precipitare Emre Can e compagni addirittura nella parte destra della classifica, sembra stia iniziano a funzionare. Il Borussia Dortmund ha vinto le ultime due partite, segnando 8 gol complessivi e non subendone nessuno: 6-0 all’Union Berlino e 0-2 in casa del St. Pauli. In attesa di test più probanti, gli uomini di Niko Kovac hanno recuperato diverse posizioni, tornando a -3 dal sesto posto e dunque dal primo piazzamento utile per giocare in Europa l’anno prossimo. A trascinare il Borussia ci sta pensando anche l’ex centravanti dello Stoccarda Guirassy, momentaneamente cannoniere della competizione con 10 gol all’attivo. Kovac punta inevitabilmente su ancora su di lui per provare a scardinare la difesa del Lille, avversario del Dortmund negli ottavi (la vincente sfiderà una tra Benfica e Barcellona nei quarti).

Lille, l’unica certezza è David

I francesi sono stati eccezionali nella fase campionato, classificandosi a sorpresa tra le prime 8 (degne di nota soprattutto le vittorie con le due madrilene, Real e Atletico).

Nell’ultimo mese però la squadra di Bruno Genesio sembra aver perso un po’ di slancio: due sconfitte nelle ultime quattro giornate di Ligue 1, tra cui il pesante 4-1 rimediato nello scorso weekend con il PSG e la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Francia con il modesto Dunkerque. Non è un caso che i Dogues siano scivolati al quinto posto, perdendo terreno nei confronti di Marsiglia e Nizza, rispettivamente seconda e terza. Chi continua invece ad essere costante è l’attaccante canadese David, oggetto del desiderio di parecchie squadre nel prossimo mercato estivo: ha trovato la via del gol anche sabato scorso a Parigi, subentrando dalla panchina.

Come vedere Borussia Dortmund-Lille in diretta tv e in streaming

Borussia Dortmund-Lille è in programma martedì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante abbia ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime nove gare disputate davanti al proprio pubblico, il Borussia Dortmund arriva a questa sfida da favorito. I tedeschi in Champions League quest’anno raramente hanno toppato e le due vittorie di fila in campionato hanno ridato fiducia ad una squadra che aveva probabilmente bisogno di una scossa che solo il cambio di guida tecnica poteva dargli. Leggera preferenza per il Borussia, dunque, anche se il Lille, che ha sempre trovato la via del gol nelle ultime 11 partite, riuscirà probabilmente a segnare almeno una rete. Occhio pure alla sfida nella sfida tra i frombolieri David e Guirassy, entrambi “on fire”.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lille

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Yan Couto, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Haraldsson, Angel Gomes, Bakker; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1