Pronostico Az Alkmaar-Tottenham: il precedente non è da considerare

Az Alkmaar-Tottenham è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Le coppe europee entrano nella fase calda, quella da dentro o fuori. E in Europa League, il Tottenham, è decisamente una delle candidate ad arrivare in fondo. I londinesi hanno messo da parte tutti i problemi fisici che hanno abbattuto la squadra nei mesi passati e adesso hanno tutta l’intenzione di fare la voce grossa.

L’Az Alkmaar è arrivato a questo punto della manifestazione distruggendo il Galatasaray nel match d’andata e chiudendo di fatto la qualificazione tra le mura amiche. Gli olandesi hanno messo in evidenza delle caratteristiche importanti soprattutto in fase offensiva che hanno permesso di superare il turno senza particolari problemi. Diciamo che il Tottenham potrebbe rischiare grosso, e nell’unico precedente che c’è stato tra queste due squadre, proprio nella prima fase di questa coppa, non sono arrivate delle indicazioni che possiamo prendere in considerazione.

La gara – come sappiamo si è giocata solamente una sfida – è stata decisa dal rigore di Richarlison che ha permesso agli Spurs di prendersi tre punti assai importanti per il proseguo della manifestazione. Un match che si è concluso uno a zero, quindi, e crediamo che nella serata di giovedì potrebbe sicuramente venire fuori un risultato diverso. Con almeno un gol per squadra.

Come vedere Az Alkmaar-Tottenham in diretta tv e in streaming

Az Alkmaar-Tottenham è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In generale, in questo match, è sicuramente favorito il Tottenham, che non ha grossi problemi di formazione e che gioca un campionato decisamente diverso, sotto tutti gli aspetti, della Eredivisie. Il 2 è possibile, ma siamo certi che almeno entrambe le formazioni riusciranno a trovare la via della rete durante i 90 minuti. Match, insomma, almeno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Az Alkmaar-Tottenham

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Gray, Danso, Udogie; Bergvall, Bentancur; Johnson, Kulusevki, Son; Tel.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2