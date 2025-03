I pronostici di martedì 4 marzo: non solo Champions League

I pronostici di martedì 4 marzo: al via l’andata degli ottavi di finale Champions League, in campo anche Championship, League One e League Two.

Iniziano stasera gli ottavi di finale di Champions League, competizione in cui è rimasta una sola superstite italiana, l’Inter, che se la vedrà con il Feyenoord che ha eliminato nel turno passato i cugini rossoneri. Ad aprire le danze sarà invece la squadra che a sorpresa ha fatto fuori l’Atalanta, il Club Brugge, che ospita l’Aston Villa già battuto nel precedente giocato durante la league phase.

Emery farà tesoro degli errori commessi in quell’occasione e giocherà una partita più attenta in fase difensiva: previsto grande equilibrio soprattutto nel primo tempo che potrebbe concludersi in parità. Grande equilibrio anche in PSV-Arsenal: se il passaggio del turno pende a favore dei Gunners, differente è il discorso per questa partita di andata, visto che gli olandesi in casa danno il meglio come fatto vedere anche contro la Juventus. Arteta ha pure tutto l’attacco fuori per infortuni vari: il PSV è in grado di segnare almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

Pronostico favorevole ai padroni di casa nella sfida tra Borussia Dortmund e Lille, che visto lo straordinario stato di forma dei due attaccanti Guirassy e David promette anche un alto numero di gol.

Gran chiusura con il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid: l’unico pareggio nelle ultime nove partite (8 vittorie) giocate al “Bernabeu” dal Real Madrid è arrivato proprio nel derby con l’Atletico, che con Julian Alvarez in stato di grazia potrebbe segnare anche a questo giro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Real Madrid-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Barnet (in Barnet-Yeovil, National League , ore 20:45)

(in Barnet-Yeovil, National League ore 20:45) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Lille, Champions League , ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Lille, Champions League ore 21:00) Notts County (in Notts County-Barrow, League Two, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Rayyan-Al Ahli , AFC Champions League , ore 19:00

, , ore 19:00 Borussia Dortmund-Lille , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Charlton-Barnsley, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Club Brugge-Aston Villa , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Blackpool-Peterborough , League One, ore 20:45

, League One, ore 20:45 PSV-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 22.43 GOLDBET ; 22.11 SNAI; 22.43 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in PSV-Arsenal, Champions League, ore 21:00