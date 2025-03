Sorteggio tabellone Indian Wells: gli avversari degli azzurri

7 gli italiani in campo nel deserto californiano: ecco cosa ha deciso per loro il sorteggio del tabellone principale di Indian Wells.

In principio erano 8. Adesso, per ovvie ragioni, sono 7. Ma la speranza, a questo punto, è che gli altri azzurri in tabellone si adoperino per evitare che l’assenza di Jannik Sinner si avverta in maniera eccessiva, sebbene resti inteso che il torneo ha perso, purtroppo, colui il quale sarebbe stato sicuramente uno dei pezzi da novanta di questa edizione.

Il numero 1 del mondo non potrà però giocare, come noto, il Masters 1000 di Indian Wells, avendo lui concordato con la Wada, alla luce della vicenda doping che lo ha coinvolto, una squalifica di 3 mesi. Il primo appuntamento dello swing americano prenderà il via, dunque, senza il re del ranking Atp, che sarà comunque magnificamente rappresentato da molti altri pezzi grossi del circuito. Sarà Alexander Zverev, in quanto secondo in classifica, a guidare il seeding.

Nell’entry list dell’attesissimo appuntamento nel deserto californiano troviamo poi, nell’ordine, il campione in carica Carlos Alcaraz, Taylor Fritz che gioca in casa, nonché Casper Ruud, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Alex de Minaur e Tommy Paul. Due le wild card che il torneo ha deciso di assegnare quest’anno: la prima è andata al nuovo fenomeno brasiliano, appena 18enne, Joao Fonseca, mentre l’altra se l’è assicurata il giovane americano Learner Tien.

Da Berrettini a Musetti: ecco contro chi giocheranno gli italiani al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells

E saranno 7, dicevamo, gli azzurri ai nastri di partenza al Masters 1000 di Indian Wells. Nel tabellone principale compaiono infatti Lorenzo Musetti, reduce da uno stop, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi.

Ma anche, ovviamente, Matteo Berrettini, che si è appena lasciato alle spalle una trasferta intensa ed importantissima negli Emirati Arabi. Tra Doha e Dubai abbiamo rivisto sprazzi del vecchio martello e questo ci fa ben sperare, dunque, per quanto riguarda il prosieguo della stagione. Il romano giocherà anche il doppio, come rivelato da Vincenzo Santopadre, in coppia con il collega e amico fraterno Lorenzo Sonego.

Non resta che scoprire, a questo punto, se il sorteggio del tabellone di Indian Wells 2025 sarà clemente, o meno, con Berrettini e con gli altri azzurri in gara. Ne sapremo di più, dunque, dopo la cerimonia del main draw, che si terrà oggi, lunedì 3 marzo, alle 23, ora italiana.

Seguono aggiornamenti