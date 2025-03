Sinner, qualcosa si è rotto: la pena raddoppia

Jannik Sinner, oltre al danno pure la beffa: la situazione è cambiata da così a così e il motivo potrebbe essere proprio quello che temevamo.

Quattro dei nove Masters 1000 della stagione si sono ritrovati orfani, dalla sera alla mattina, di uno dei tennisti più attesi in assoluto. Jannik Sinner non ci sarà e, alla luce della sua assenza, tutto potrebbe succedere da Indian Wells a Miami. Con il numero 1 del mondo fuori dai giochi, infatti, il risultato è un po’ più incerto e i giochi sono aperti, apertissimi.

E mentre i suoi avversari fanno il conto alla rovescia in vista dell’inizio dello swing americano, lui si appresta a dare il via ad una lunga preparazione “da atletica leggera”, come l’ha definita Marco Panichi. Il suo preparatore atletico ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno e ha detto a Sky, nei giorni scorsi, che, al netto della delusione derivante dalla squalifica, questa sarà un’occasione ghiottissima per l’azzurro e per il suo team, che mai avevano avuto tanto tempo a disposizione per lavorare sulle cose – poche – che necessitano ancora di essere smussate.

Sullo sfondo, però, le polemiche non accennano a placarsi. C’è chi ancora continua a puntare il dito contro Jannik e ad evidenziare che avrebbe meritato una pena più dura. E poi c’è chi, invece, convinto che Sinner abbia assunto volontariamente quella dose infinitesimale – e dunque inutile – di Clostebol, ha cambiato idea sul suo conto.

Sinner, si vede a occhio nudo: non è più come prima

Qualcosa, inutile negarlo, si è rotto, e lo si evince dai tanti commenti, molti dei quali parecchio cattivi, che sono stati rivolti al numero 1 del mondo nei giorni scorsi.

In calce alla notizia della sua apparizione alla Fashion Week di Milano, alla quale ha presenziato in qualità di ambassador di Gucci, gliene sono state dette di tutti i colori. Secondo alcuni utenti se la tira troppo (ma quando mai?), altri lo invitano invece a sorridere, tranquillizzandolo sul fatto che facendolo “non ti succede niente”. “Come la Iga Swiatek simpatia mondiale”, insinua ancora un altro utente, alludendo al fatto che anche la stella della Wta sia a volte “fredda” per via del suo carattere.

“Odioso mamma mia” è solo l’ennesimo, poi, dei tanti commenti dispregiativi che gli utenti di Instagram hanno lasciato in calce alla clip. Senza contare, naturalmente, quelli contenenti riferimenti vari a Clostebol e doping. Che la vicenda per cui ha pagato un prezzo forse fin troppo caro abbia danneggiato, in qualche modo, la sua reputazione? Che sia, questa, una seconda pena da scontare?