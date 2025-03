Pronostico Villarreal-Espanyol: Marcelino ha una grossa opportunità

Villarreal-Espanyol è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Villarreal sta cercando di tenere viva la corsa per il quarto posto, anche se molto probabilmente quest’anno anche arrivando quinti si potrà staccare un pass per la prossima edizione della Champions League visto il vantaggio, molto ampio, di Premier League e Liga sugli altri campionati europei nel ranking Uefa. Il Sottomarino Giallo, imbattuto da sei turni (quattro vittorie e due pareggi), ha 4 punti in meno dell’Athletic Bilbao quarto, in campo due giorni prima a Madrid contro l’Atletico (nel momento in cui scriviamo non siamo a conoscenza del risultato della sfida del Metropolitano).

Tra la quinta e la sesta, invece, il divario è ancora più netto: il Villarreal ha 9 punti in più del Rayo Vallecano e del Betis. Gli uomini di Marcelino nell’ultimo turno hanno battuto proprio i madrileni grazie ad una rete di Ayoze Perez a metà ripresa (0-1). Confermato, dunque, l’ottimo rendimento esterno: soltanto il Barcellona ha totalizzato più punti dei gialli fuori casa (7 vittorie, 3 pareggi ed altrettante sconfitte). Il posticipo con l’Espanyol è un’occasione per tentare di riequilibrare questa statistica: parliamo, tuttavia, di una avversario che, nonostante sia neopromosso, nelle ultime giornate si è fatto valere, cambiando decisamente passo rispetto alla prima parte della stagione. Basti pensare che i catalani hanno perso solo una delle ultime sette partite di campionato: per il resto, tre pareggi e due vittorie per gli uomini di Manolo Gonzalez, una settimana fa corsari a Vitoria-Gasteiz contro l’Alavés (0-1) con un gol di Calero. La salvezza, insomma, non è più un miraggio: l’Espanyol ha 4 punti di vantaggio sulla terzultima.

Come vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida tra Villarreal ed Espanyol, valida per la ventiseiesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Snai.

Il pronostico

Il Villarreal è favorito – i catalani in trasferta hanno collezionato 9 sconfitte in 12 gare – ma occhio all’Espanyol, che sta vivendo un buon momento e potrebbe riuscire a segnare almeno una rete all’Estadio de la Ceramica.

Le probabili formazioni di Villarreal-Espanyol

VILLARREAL (4-4-2): Conde; Foyth, Kambwala, Costa, Cardona; Yeremi Pino, Dani Parejo, Gueye, Baena; Ayoze Perez, Barry.

ESPANYOL (4-3-3): Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Olivan; Kral, Urko, Lozano; Jofre, Roberto Fernandez, Javi Puado.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1