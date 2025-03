I pronostici di lunedì 3 marzo: Serie A, Liga, FA Cup e altri campionati

I pronostici di lunedì 3 marzo: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, una partita di FA Cup e altri campionati come l’Eerste Divisie.

L’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta per mezzo del non irresistibile Empoli giovedì scorso, è stata con ogni probabilità il punto più basso della stagione della Juventus. I toscani l’hanno spuntata ai rigori (1-1 nei tempi regolamentari) ma hanno meritato la qualificazione per quanto fatto vedere nel rettangolo di gioco: ancora in grandissima difficoltà invece la squadra di Thiago Motta, che a fine gara ha perso pure il suo abituale aplomb ammettendo davanti alle telecamere di essersi vergognato della prestazione dei suoi uomini, soprattutto nel primo tempo.

Le statistiche parlano chiaro: nelle 33 partite giocate in casa dei bianconeri il Verona non ha mai vinto. Sì, la Juve in questo momento non dà garanzie e l’eliminazione dalla Coppa Italia è stata un colpo durissimo, ma è improbabile che la squadra di Motta sbagli anche questa partita soprattutto dopo il pareggio tra Napoli e Inter che ha incredibilmente riaperto i giochi per lo Scudetto: contro un attacco, quello scaligero, che nelle ultime 8 giornate ha segnato solo 3 gol, non è da escludere un altro clean sheet da parte della Signora.

I pronostici sulle altre partite

Il Villarreal sta cercando di tenere viva la corsa per il quarto posto, anche se molto probabilmente quest’anno anche arrivando quinti si potrà staccare un pass per la prossima edizione della Champions League visto il vantaggio, molto ampio, di Premier League e Liga sugli altri campionati europei nel ranking Uefa. Contro l’Espanyol, sconfitto in nove delle dodici trasferte fin qui giocate, la vittoria è alla portata.

Successo probabile anche per il Nottingham Forest in FA Cup: Nuno Espirito Santo dovrebbe effettuare parecchi cambi rispetto all’ultimo match di campionato ma anche con tante riserve in campo il Nottingham Forest rimae favorito. Sulla falsariga del confronto dello scorso novembre (1-0), anche stavolta i Garibaldi Reds dovrebbero riuscire a tenere la porta inviolata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Villarreal vincente in Villarreal-Espanyol, Liga, ore 21:00

Vincenti

Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Ipswich Town, FA Cup, ore 21:00)

(in Nottingham Forest-Ipswich Town, ore 21:00) Mirandes (in Mirandes-Tenerife, Segunda Division , ore 20:30)

(in Mirandes-Tenerife, , ore 20:30) Juventus (in Juventus-Verona, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sporting CP-Estoril , Primeira Liga , ore 21:15

, , ore 21:15 Villarreal-Espanyol , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 Jong Ajax-Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Wasl-Al Sadd , AFC Champions League , ore 19:00

, AFC , ore 19:00 Hapoel Beer Sheva-Maccabi Haifa, Israele, ore 19:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.61 GOLDBET ; 8.58 SNAI; 8.61 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Esteghal-Al Nassr, AFC Champions League, ore 17:00