Pronostico Osasuna-Valencia: finisce come all’andata

Osasuna-Valencia è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono forse troppi i 9 punti di distacco in classifica tra queste due formazioni a favore dei padroni di casa. Osasuna e Valencia si affrontano nell’ultima gara della domenica spagnola con degli obiettivi opposti e forse, andando a vedere le due rose, avrebbero dovuto giocare questo match a parti invertite.

Ma è evidente che dentro il Valencia, da un po’ di tempo, le cose non vanno per niente bene. Anzi. Al Mestalla c’è pesante aria di contestazione per via di alcune scelte di mercato e in generale di gestione che non sono mai piaciute e questo, in maniera importante, influisce poi su quello che è il lavoro di una squadra che in questo momento sarebbe retrocessa. Ecco perché gli ospiti dovrebbero riuscire, comunque, a uscire con un risultato utile. Non si possono permettere in nessun modo un passo falso e anche un pareggio – risultato uscito dal match d’andata – si potrebbe considerare un risultato importante.

Non sarà, e su questo ci possono essere davvero poche discussioni, una partita da ricordare: sotto l’aspetto tecnico in campo ci vanno due formazioni che avrebbero molto da migliorare ma non sono riuscite a farlo. E quindi sì, ci aspettiamo una sfida assai chiusa, tirata. E quel risultato detto prima che potrebbe far sorridere il Valencia, crediamo possa essere anche ben accettato dall’Osasuna.

Come vedere Osasuna-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Valencia, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Poche emozioni, partita chiusa e risultato abbastanza scritto. Un punto a testa e tutti, o quasi, felici.

Le probabili formazioni di Osasuna-Valencia

OSASUNA (5-4-1): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Oroz; Budimir, Zaragoza.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Pepelu, Barrenechea, Guerra; Almeida, Duro, D Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1