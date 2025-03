Pronostico Milan-Lazio, non sono ammessi altri errori: occhio alle statistiche

Milan-Lazio è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I recuperi con il Bologna sono diventati dei veri e propri tabù per le due milanesi e se nel 2022, nell’anno dello scudetto rossonero, fu proprio la vittoria dei felsinei con l’Inter a “consegnare” il tricolore al Milan, stavolta il 2-1 del “Dall’Ara” di giovedì scorso rischia di trasformarsi nella pietra tombale sulle ambizioni della squadra di Sergio Conceiçao di ritornare in corsa per il quarto posto.

Theo Hernandez e compagni nel capoluogo emiliano hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Torino, fallendo miseramente l’occasione di riavvicinarsi alla quarta piazza. Ora l’ultimo piazzamento utile per prendere parte alla prossima edizione della Champions League è distante 8 punti.

A fine gara il tecnico portoghese è apparso abbastanza provato: Conceiçao, nonostante la conquista della Supercoppa Italiana a gennaio, non è riuscito a risolvere i problemi di questo Milan e già adesso una riconferma appare abbastanza improbabile. Il rischio di continuare a perdere quota in classifica, nel frattempo, è molto alto, visto che a San Siro nel posticipo domenicale arriva la Lazio, altra squadra che come i rossoneri sta lottando per un piazzamento europeo. I biancocelesti hanno 6 punti in più del Milan ma stanno vivendo anche loro un momento particolare. Dopo il deludente pari a reti bianche di Venezia (0-0) sono stati scavalcati dalla Juventus al quarto posto ed in settimana si sono arresi all’Inter nel quarto di finale di Coppa Italia (2-0), castigati da Arnautovic e Calhanoglu. Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite per gli uomini di Marco Baroni, che hanno perso brillantezza anche a causa di alcuni infortuni occorsi a giocatori-chiave, come per esempio l’argentino Castellanos.

Milan-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Conceiçao pensa ad un minimo di turnover dopo il recupero con il Bologna, ma non potrà ancora contare su Walker e Loftus-Cheek, entrambi infortunati. Sulla trequarti Reijnders potrebbe essere preferito a Joao Felix, con Musah che a quel punto arretrerà in mediana accanto a Fofana.

Dall’altro lato, Baroni deve rinunciare a Castellanos, assente pure contro l’Inter in Coppa Italia. Oltre a lui non saranno a disposizione neppure Hysaj, Dele-Bashiru e probabilmente pure Romagnoli, in forte dubbio. Pedro e Noslin si contendono una maglia sulla trequarti, l’altro ballottaggio è a destra tra Marusic e Lazzari.

Come vedere Milan-Lazio in diretta tv e in streaming

Milan-Lazio, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In sei delle ultime sette sfide con la Lazio il Milan è rimasto imbattuto: l’unico k.o. dei rossoneri è quello di due anni fa all’Olimpico. A San Siro, invece, il Diavolo ha evitato la sconfitta 33 volte negli ultimi 34 confronti coi biancocelesti, almeno per quanto riguarda il campionato. Considerando il momento che attraversano le due squadre, è complicato individuare un chiaro favorito: la scelta più logica è quella del “gol”, visto che anche lo scorso agosto, nella gara d’andata, le emozioni non mancarono (finì 2-2).

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Milan-Lazio: chi vince? Milan

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1