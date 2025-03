Pronostico Maiorca-Alaves: vittoria al quarto tentativo

Maiorca-Alaves è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Maiorca è una delle squadre rivelazione di questa stagione della Liga. Per diversi anni gli isolani hanno lottato per non retrocedere e invece, adesso, si ritrovano nelle zone nobili della classifica con buone opportunità, inoltre, di potersi prendere una qualificazione europea nella prossima annata.

Tutto, però, passa dalla gara di domenica pomeriggio in casa contro l’Alaves. Quasi una bestia nera per i maiorchini che, nelle ultime tre uscite con questa formazione non hanno mai vinto. Buona la quarta, insomma, si potrebbe dire. Sì, perché i padroni di casa, per via dello stato di forma e della classifica, hanno enormi possibilità di portare a casa una vittoria e rientrare in maniera prepotente in zona Europa o per meglio dire rimanere proprio attaccata. Anche perché i numeri dell’Alaves, squadra penultima in classifica, sono davvero impietosi: 28 gol fatti, quarto peggior attacco del campionato, e 39 quelli presi, anche in questo caso la quarta peggiore difesa di tutta la Liga.

Certo, si potrebbe obiettare andando a vedere quello che è stato il cammino degli ospiti nell’ultimo periodo lontani dalle mura amiche: tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Ma i biancoazzurri non sono una squadra costruita per fare punti esterni e prima o poi una caduta è anche nell’ordine delle cose. E onestamente sembra tutto apparecchiato proprio per questa domenica.

Come vedere Maiorca-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Alaves, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Vittoria del Maiorca. Certo, non sarà per niente una passeggiata per i padroni di casa che, però, dovrebbero comunque riuscire a strappare i tre punti.

Le probabili formazioni di Maiorca-Alaves

MAIORCA (5-4-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Morey; Asano, Mascarell, Darder, D Rodriguez; Muriqi.

ALAVESE (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Abqar, Mourino, Sanchez; Vicente, Guevara, Jordan, Alena; Martinez, Kike Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0