Pronostico Genoa-Empoli: la Coppa Italia è solo un ricordo

Genoa-Empoli è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quella che si sta per concludere è stata una settimana storica per l’Empoli, che per la prima volta ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Con la squadra che D’Aversa aveva mandato in campo a Torino contro la Juventus, nessuno si aspettava potesse succedere il colpaccio eppure è stato così.

La festa però, è già finita, perché la trasferta di Genova in campionato contro la squadra di Vieira riporterà decisamente con i piedi per terra i toscani che piuttosto che andare avanti in Coppa – ma rimane, ovviamente, comunque un bene – avrebbero bisogno assoluto di punti in campionato. Nelle ultime 11 giornate ne sono arrivati solamente due, frutto ovvio di due pareggi e nove sconfitte che hanno complicato una classifica che, ad un certo punto, sembrava essere abbastanza serena. Ha pagato a caro prezzo i problemi fisici di molti elementi importanti il tecnico, e quindi adesso si ritrova a lottare per la salvezza con l’acqua alla gola.

Una posizione di classifica dalla quale è uscito il Genoa da quando ha cambiato allenatore. Da quel momento in poi i rossoblù hanno ingranato la marcia giusta e hanno piazzato diversi risultati utili che fanno sorridere. E ulteriori tre punti, ampiamente pronosticabili da questo match, potrebbero già anticipare la festa per la salvezza.

Come vedere Genoa-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Empoli è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Genoa è quotato a 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Genoa vittorioso ed Empoli di nuovo con i piedi per terra. I liguri si prenderanno tre punti pesantissimi per il proprio cammino in campionato che come detto prima potrebbero anticipare la salvezza.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti, Cornet.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1