Pronostici Serie B 2 marzo: due partite da “under”

Serie B, dopo due vittorie di fila ed altrettanti clean sheet il Catanzaro cercherà di consolidare il quarto posto contro la Reggiana.

Una delle squadre più in forma di questa Serie B è senza dubbio il Catanzaro, reduce da due vittorie di fila ed imbattuto dal 21 dicembre (nove gare consecutive). Nessuno, la scorsa estate, poteva immaginare che i calabresi fossero in grado di ripetere le ottime cose fatte vedere nella stagione precedente quando, in barba allo status di neopromossa, riuscirono ad arrivare a un passo dalla finale playoff esprimendo anche un bellissimo calcio.

Fabio Caserta, invece, non sta facendo rimpiangere il suo predecessore Vivarini: dopo 27 giornate i giallorossi sono quarti in classifica, a quota 42 punti. Nell’ultimo turno si sono presi lo scalpo dello Spezia, infliggendo ai liguri la prima sconfitta casalinga e tenendo la porta inviolata per la seconda volta di fila.

Finita l’epoca della cosiddetta “pareggite”, il Catanzaro ha cambiato passo: quattro successi nelle ultime 5 per una squadra che ha incassato solamente tre sconfitte, al pari di Sassuolo e Spezia. L’obiettivo di Iemmello e compagni, adesso, è consolidare il quarto posto: la spinta del “Ceravolo” sarà verosimilmente decisiva contro la Reggiana, che invece continua ad arrancare e vede pericolosamente avvicinarsi la zona playout. Nel 2025 i granata di William Viali hanno battuto soltanto il Palermo e nelle ultime due uscite non sono andati al di là di due pareggi con Frosinone e Carrarese, due dirette concorrenti per la salvezza. In Calabria, contro un Catanzaro in salute, sarà complicato portare via punti ma, come dimostrano le recenti prestazioni difensive dei calabresi, non sarà semplice neppure fare gol.

Le previsioni sulle altre partite

Va a caccia di conferme il Palermo di Alessio Dionisi, tornato alla vittoria una settimana fa contro il Cosenza. I siciliani, trascinati dall’ex Venezia Pohjanpalo – in Calabria il bomber finlandese ha graffiato ancora – tenteranno di sbloccarsi anche al “Barbera”, dove l’ultimo successo risale a più di un mese fa. Per provare ad agganciare l’ottava posizione i rosanero dovranno battere il Brescia, che dopo aver conquistato solo 2 punti nelle ultime tre giornate corre il serio rischio di scivolare in zona playout.

Le Rondinelle hanno pure smesso di segnare: 0 gol negli ultimi 270 minuti. Invertiranno il trend in Sicilia? Non è detto, anche se quella rosanero è una difesa tutt’altro che ermetica. Pronto ad approfittare di un eventuale passo falso del Palermo, il Modena di Paolo Mandelli. Dopo la bella vittoria di Cittadella gli emiliani dovrebbero ripetersi con un ormai rassegnato Cosenza, che in settimana ha esonerato Massimiliano Alvini e si è affidato al tecnico della Primavera Belmonte: la mossa della disperazione per i rossoblù, sempre più ultimi (cinque sconfitte nelle ultime sei). Si profila un match equilibrato, infine, al San Nicola tra Bari e Sampdoria: i Galletti sono stabili in zona playoff (settimo posto) ma non possono permettersi di sottovalutare i blucerchiati, affamati di punti per allontanarsi dalla zona rossa.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro (in Catanzaro-Reggiana)

Modena (in Modena-Cosenza)

Bari o pareggio (in Bari-Sampdoria)

Le partite da almeno due gol complessivi

Modena-Cosenza

Palermo-Brescia

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Palermo-Brescia

Le partite da meno di tre gol complessivi

Catanzaro-Reggiana

Bari-Sampdoria

Comparazione quote

La vittoria del Modena è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Bari-Sampdoria è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI