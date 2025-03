I pronostici di domenica 2 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 2 marzo, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Monza-Torino, chiude Milan-Lazio

La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con la prima partita tra il Monza ultimo in classifica e ormai spacciato e il Torino apparso in netta ripresa in questo girone di ritorno e per questo motivo favorito. Alle 15:00 partono invece con i favori del pronostico le due squadre che giocano in casa, Genoa e Bologna contro Empoli e Cagliari.

Promettono gol e spettacolo le restanti due partite: alle 18:00 la rigenerata Roma di Ranieri attende all’Olimpico il Como, squadra che si è rinforzata nel corso del calciomercato invernale e che con i gol di Paz e Diao si sta allontanando sempre più dalla zona pericolo. Il Milan ha solo la vittoria a disposizione per rientrare nella corsa Champions League, contro una diretta concorrente come la Lazio.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Almere-Ajax di Eredivisie, Marsiglia-Nantes di Ligue 1, Barcellona-Real Sociedad di Liga e Newcastle-Brighton di FA Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Lione-Brest, Ligue 1, ore 15:00

Vincenti

Marsiglia (in Marsiglia-Nantes, Ligue 1 , ore 20:45)

(in Marsiglia-Nantes, Ligue 1 ore 20:45) Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Reggiana, Serie B, ore 15:00)

(in Catanzaro-Reggiana, ore 15:00) Palermo (in Palermo-Brescia, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Almere-Ajax, Eredivisie , ore 14:30

, ore 14:30 Marsiglia-Nantes , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Barcellona-Real Sociedad, Liga, ore 16:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Roma-Como , Serie A , ore 18:00

, , ore 18:00 Newcastle-Brighton , FA Cup , ore 14:45

, , ore 14:45 Milan-Lazio, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.88 GOLDBET ; 16.48 SNAI; 16.88 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Osasuna-Valencia, Liga, ore 21:00