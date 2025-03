Pronostico Udinese-Parma: negli ultimi tre precedenti è sempre successo

Udinese-Parma è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Siamo appena entrati nel mese di marzo ma l’Udinese ha già la salvezza in tasca. I friulani, con le due vittorie di fila contro Empoli (3-0) e Lecce (0-1), hanno raggiunto la cosiddetta quota della tranquillità (36 punti), consolidando ulteriormente il decimo posto in classifica. In realtà ci sarebbero anche i margini per provare ad infastidire le squadre che attualmente si stanno contendendo gli ultimi slot per l’Europa: nelle prossime giornate vedremo se la squadra di Kosta Runjaic, una volta portato a casa l’obiettivo stagionale, avrà la forza e soprattutto la personalità e le motivazioni per riuscirci.

Dopo il successo di Lecce, deciso da un rigore di Lucca – il centravanti è stato poi sostituito subito dal tecnico per via delle accese discussioni con i compagni su chi avesse dovuto calciarlo – i risultati utili consecutivi dell’Udinese sono diventati quattro (tre vittorie e un pareggio). L’ultima sconfitta dei friulani risale insomma a più di un mese fa: tenterà di spezzare la loro imbattibilità il Parma, tornato a vincere in seguito al cambio di guida tecnica. Esordio da sogno per Cristian Chivu, alla prima da allenatore in Serie A: l’ex condottiero della Primavera dell’Inter ha contribuito ad interrompere la serie negativa dei ducali, che perdevano ininterrottamente da quattro turni (non vincevano da fine dicembre) ed erano precipitati in zona rossa. La vittoria nel derby regionale con il Bologna (2-0) ha così permesso ai gialloblù di scavalcare l’Empoli ed abbandonare, momentaneamente, il terzultimo posto. Sabato scorso il Parma ha pure tenuto per la prima volta dopo sette turni la porta inviolata.

Udinese-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Altra punizione per Lucca dopo la questione del rigore? Difficile affermarlo con certezza, anche se con ogni probabilità rivedremo la coppia d’attacco formata dal giovane attaccante e dall’esperto Thauvin. Gli unici assenti, tra i friulani, sono gli infortunati Okoye e Touré: confermato il 4-4-2 ma rispetto a Lecce sulla corsia destra di centrocampo agirà Atta, con Sanchez che si riaccomoderà in panchina.

Dall’altro lato, Chivu dovrà fare a meno del talentuoso centrocampista Bernabé, che si è fatto male nella gara con il Bologna. In mezzo toccherà ad Estevez e Keita, mentre Sohm verrà dirottato sulla trequarti, tra il rientrante Man e Cancellieri. Nessuna novità in difesa, il peso dell’attacco invece sarà sulle spalle di Bonny.

Come vedere Udinese-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Parma è in programma sabato alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il cambio in panchina sembra aver giovato ad un Parma che dava l’impressione di aver perso la bussola. Non è da escludere che i ducali riescano ad evitare quantomeno la sconfitta anche contro un’Udinese che a questo punto del torneo potrebbe avere meno fame rispetto agli emiliani, nonostante gli ultimi risultati dicano il contrario. Come è sempre avvenuto negli ultimi tre precedenti, è probabile che entrambe andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Udinese-Parma

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

Il Parma riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1