Pronostico Roma-Como: si va in doppia cifra

Roma-Como è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Se Claudio Ranieri si è preso con merito il premio di miglior allenatore dello scorso mese di febbraio un motivo ci sarà ed è sotto gli occhi di tutti. La Roma non ha perso una partita in questo arco di tempo e, soprattutto, si è presa anche la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Merito di un allenatore che ha sistemato le cose in un momento dove tutto andava storto.

Ieri Ranieri ha parlato in conferenza stampa, descrivendo la partita contro il Como come “andare dal dentista senza anestesia”. Diciamo che paragone in questo momento non poteva essere azzeccato: in riva al lago, con Fabregas, si sogna ad occhi aperti per via degli ultimi risultati, davvero importanti, che sono arrivati nel corso delle ultime settimane. Il Como inoltre mira a diventare grande in pochissimo tempo anche perché, facendo i conti in tasca, ha anche il più paperone dei presidenti della Serie A. Ma non è solo questo, sono anche quei giovani portati durante il mercato che stanno facendo la differenza.

Una partita, questa, di difficile interpretazione anche se una certezza ce l’abbiamo. Di difficile interpretazione perché la Roma giovedì prossimo giocherà in casa contro il Bilbao nell’andata degli ottavi di finale di Europa League e quindi un pensiero vuoi o non vuoi ci sarà. E di questo ne potrebbe approfittare il Como, che si potrebbe portare un bel punto a casa.

Come vedere Roma-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Como è in programma domenica alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.55 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Perché doppia cifra? Perché entrambe le formazioni nelle ultime 9 gare hanno segnato sempre e troveranno anche in questo match il gol. E occhio al pari…

Le probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Shomurodov.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1