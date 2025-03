Pronostico Monza-Torino: Serie B più vicina

Monza-Torino è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Serie B sempre più vicina, ovviamente per il Monza di Alessandro Nesta. La sensazione è che Galliani, uno dei migliori dirigenti italiani della storia – i numeri e le vittorie parlano per lui – questa volta abbia sbagliato la scelta: cacciare il tecnico per prendere Bocchetti e poi fare un passo indietro ha fatto perdere del tempo ai brianzoli che si ritrovano ultimi in classifica e con poche possibilità di risalita. Servirebbe, evidentemente, un cambio di passo immediato, ma contro questo Torino è tutto difficile.

Sì, perché i granata di Vanoli sono in forma. Hanno vinto contro il Milan e inoltre, per non farsi mancare nulla, saranno accompagnati da un enorme numero di tifosi. E in uno stadio dentro al quale, la situazione del Monza, non aiuterà a spingere gli uomini di Nesta, è evidente che anche questo fattore potrebbe fare la differenza. E poi c’è da dire che i padroni di casa – così come era successo a Roma lunedì scorso – rimangono ancora in emergenza. Trovare undici titolari è difficile e il solo rientro di Izzo non basta.

Ma è il generale momento di forma fisico ma soprattutto mentale – il Torino nelle ultime dieci gare ha perso solo una volta all’ultimo minuto contro il Bologna su autorete – che spinge a dirci che i granata possono riuscire nel colpo grosso della settimana. Avvicinando in maniera importante la Serie B per i brianzoli.

Come vedere Monza-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Torino è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Pochi dubbi su chi si prenderà la vittoria in questo match. Toro ampiamente favorito e anche la quota di un’affermazione in trasferta diventa succulenta. Match da meno di 3 reti complessive.

Le probabili formazioni di Monza-Torino

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1