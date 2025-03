Pronostico Bologna-Cagliari: Italiano con il passo da Champions

Bologna-Cagliari è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Passo Champions League. E onestamente nessuno se lo sarebbe aspettato anche perché l’exploit del Bologna, lo scorso anno, è stato clamoroso. Ma Italiano ha fatto capire di essere un allenatore importante: senza Calafiori e Zirkzee, adesso, sogna di prendersi un’altra qualificazione l’anno prossimo. La pesantissima vittoria contro il Milan ha ulteriormente dato certezze ad una squadra che domenica pomeriggio ospita un Cagliari che, fuori casa, rende molto di meno di quello che di solito fa tra le mura amiche.

Gli isolani – che nelle ultime cinque gare fuori casa hanno comunque fatto cinque punti – nel corso della stagione hanno pagato molto spesso il fatto di andare a giocare lontani dalle mura amiche. C’è stato un momento dell’anno in cui ogni trasferta era una sconfitta, e questo ha pesato su una classifica che non è così serena, c’è da dirlo.

Il Bologna, invece, in casa, ha piazzato un filotto di cinque vittorie di fila e al Dall’Ara, in Champions League, tanto per gradire, è caduto anche il Borussia Dortmund. Un vero e proprio fortino quasi inespugnabile in quest’ultima parte di stagione. E questo ovviamente fa pendere tutto dalla parte degli emiliani il pronostico che sognano, evidentemente, e accarezzano soprattutto, la possibilità di rimanere nelle zone altissime della graduatoria.

Come vedere Bologna-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Cagliari è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non dovrebbe avere particolari difficoltà il Bologna a prendersi una vittoria fondamentale per continuare la rincorsa alla Champions o ad un piazzamento europeo. Gli emiliani stanno bene il Cagliari come detto fuori casa arranca. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1