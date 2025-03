Pronostico Betis-Real Madrid: per Ancelotti buona la quarta

Betis-Real Madrid è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una squadra come il Real Madrid non può assolutamente pensare solamente al derby in programma la prossima settimana e valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La truppa di Carlo Ancelotti, prima in classifica con gli stessi punti del Barcellona, ma dietro per gli scontri diretti, sa benissimo che deve vincere in casa del Betis per rimanere in alto.

Non sono ammessi passi falsi da quelle parti, anche se ce ne sono stati un po’ fino al momento. Ma è proprio quando le partite contano veramente che i madrileni vengono fuori, riuscendo a mettersi tutti i guai alle spalle. Sarà così anche con il Betis? Nonostante quelle che sono alcune assenze importanti – Bellingham qualificato e Valverde in dubbio – la rosa del Real – che viene da 3 vittorie di fila e un filotto di 7 risultati utili – fa decisamente paura. A differenza di un Betis che nelle ultime cinque ha perso due volte anche se una di queste debacle è stata ininfluente perché arrivata contro il Gent, e dopo la vittoria per tre a zero in trasferta.

Ma dopo tre pareggi di fila sul campo del Betis nelle ultime tre uscite, per Ancelotti è ovviamente arrivato il momento di vincere una partita contro Pellegrini. Sì, senza ombra di dubbio il campo rimane uno dei più difficili della Liga, ma lo stato di salute mentale dei madrileni permette di pensare in grande. Anche perché l’impegno del Barcellona – in casa contro la Real Sociedad – è decisamente più agevole, quindi una sconfitta potrebbe essere deleteria. Anche in vista del derby di Champions.

Il pronostico

Non sarà come vi abbiamo spiegato una passeggiata di salute. Ma il Real Madrid, dopo tre pareggi, si prenderà i tre punti alla quarta occasione sul campo del Betis. Match da un gol per squadra, almeno.

Le probabili formazioni di Betis-Real Madrid

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, J Rodriguez; Hernandez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Modric, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2