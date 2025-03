Pronostico Barcellona-Real Sociedad: Flick tiene il passo

Barcellona-Real Sociedad è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel momento in cui scenderà in campo contro la Real Sociedad, domenica pomeriggio, il Barcellona conoscerà i risultati sia del Real che dell’Atletico Madrid. E, vuoi o non vuoi, in ogni caso, avrà sicuramente delle motivazioni in più per cercare di prendersi tre punti e rimanere in testa alla classifica.

E’ decisamente un momento felice per la squadra di Flick: sono 14 i risultati utili di fila per i blaugrana che la prossima settimana torneranno a giocare anche in Champions League. Una squadra che dopo un momento di appannamento durato un po’ di tempo, è riuscita a rimettersi in sesto, sfornando una serie di prestazioni incredibili che hanno soprattutto permesso di riprendere un Real che ad un certo punto della stagione sembrava fosse scappato. Con una calma olimpica, invece, il Barca è riuscito a tenere il passo e non ha nessuna intenzione di mollare nessuna competizione. Giusto così, i catalani hanno uomini importanti che possono in qualunque momento fare la differenza.

Due sconfitte e tre vittorie, invece, nelle ultime cinque per la Real Sociedad di Alguacil che avrebbe bisogno di punti per rimanere agganciata al treno europeo adesso distante una sola lunghezza. Ma è evidente che non è proprio questa la partita nella quale si può sperare di portare a casa un risultato positivo. Troppo importante il momento per il Barcellona, troppo grandi le motivazioni che Lewandowski e compagni metteranno in campo.

Il pronostico

Barcellona troppo forte e con importanti motivazioni per pensare ad un risultato diverso dalla vittoria dei padroni di casa. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Sociedad

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, J Lopez; Barrenetxea, Marin, Zubimendi, Sucic, Gomez; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0