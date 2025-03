Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: non perdono da ottobre

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono settimane particolarmente intense per l’Atletico Madrid, impegnato su tre fronti. In settimana gli uomini guidati dal “Cholo” Simeone hanno dato vita ad un match davvero spettacolare in Coppa del Re, dandosele di santa ragione con il Barcellona nella semifinale d’andata. Una partita costellata di emozioni e capovolgimenti quella di Montjuic (4-4), con la qualificazione che si deciderà ad aprile nel ritorno del Metropolitano.

C’è grande attesa, tuttavia, per l’euroderby di Champions League con i rivali cittadini del Real Madrid: l’andata è in programma martedì prossimo, al “Bernabeu”. Prima di pensare alla stracittadina, però, l’Atletico Madrid deve tornare a concentrarsi sul campionato: siamo a marzo ma la Liga è ancora apertissima, con le tre big di Spagna racchiuse in pochi punti. L’attuale classifica vede Barça e Real in vetta a quota 54 punti, ma l’Atletico ne ha soltanto uno in meno ed ha già dimostrato di poter tenere testa a blaugrana e Blancos.

In questo weekend al Metropolitano arriva la quarta forza del torneo, l’Athletic Bilbao, prossimo avversario della Roma di Claudio Ranieri in Europa League. I baschi stanno facendo un gran campionato e non sono poi così distanti dai tre club in lotta per il titolo: i madrileni, ad esempio, sono “solo” a +5. La squadra di Ernesto Valverde sarà anche meno temibile in trasferta ma resta un avversario tostissimo da affrontare. I Leones non perdono addirittura da ottobre in Liga e domenica scorsa hanno preso a pallate il Real Valladolid (7-1), con doppietta di Nico Williams. Valverde a Madrid dovrà, in ogni caso, fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, Sancet. Simeone invece con la rosa al completo, ad eccezione di Koke.

Il pronostico

L’Atletico Madrid potrebbe risentire dei troppi impegni ravvicinati: il dispendio di energie in Coppa del Re avrà probabilmente delle conseguenze, senza dimenticare che i Colchoneros potrebbero essere distratti dall’ormai imminente gara d’andata di Champions League con il Real Madrid. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se l’Athletic Bilbao, imbattuto in campionato da ottobre, riuscisse a portare via almeno un punto dalla capitale.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Athletic Bilbao

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Samu Lino; Sorloth, Julián Álvarez.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Jauregizar, Vesga; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Sannadi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1