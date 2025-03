I pronostici di sabato 1 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 1 marzo, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, c’è pure la FA Cup.

Nonostante un 2025 finora caratterizzato da troppi alti e bassi, in cui hanno inciso scelte di mercato, infortuni ed impegni ravvicinati, l’Atalanta è tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto. I continui rallentamenti del Napoli di Antonio Conte, scivolato al secondo posto dopo l’ultima giornata, ed un’Inter che pur riconquistando la vetta ha commesso non pochi passi falsi hanno permesso alla Dea di riportarsi a -3 dai campioni in carica e a -2 dagli azzurri.

La squadra di Gian Piero Gasperini non può essere sottovalutata in ottica tricolore soprattutto perché da qui a maggio potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, essendo stata eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia. L’Atalanta non è stata costante nell’ultimo periodo ma senza dover far fronte ad altri impegni settimanali non dovrebbe avere difficoltà a battere un Venezia che fuori casa ha collezionato meno punti di tutti (unica squadra a non aver ancora vinto lontano dal proprio pubblico).

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: St. Pauli-Borussia Dortmund, Lipsia-Mainz e Werder Brema-Wolfsburg di Bundesliga, Manchester City-Plymouth di FA Cup e Real Betis-Real Madrid di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 SQUADRA CASA + MULTIGOL 1-3 SQUADRA OSPITE in Napoli-Inter, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Bournemouth (in Bournemouth-Wolverhampton, Fa Cup, ore 16:00)

(in Bournemouth-Wolverhampton, ore 16:00) Atalanta (in Atalanta-Venezia, Serie A, ore 15:00)

(in Atalanta-Venezia, ore 15:00) PSG (in PSG-Lille, Ligue 1, ore 21:05)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Atalanta-Venezia , Serie A , ore 15:00

, ore 15:00 St. Pauli-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Manchester City-Plymouth, FA Cup, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lipsia-Mainz , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Werder Brema-Wolfsburg , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Real Betis-Real Madrid, Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.54 GOLDBET ; 11.31 SNAI; 11.54 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga, ore 20:45