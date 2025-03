Fognini si è sbloccato: l’ha fatto davanti a tutti

Fabio Fognini, il post verità è apparso sui social network tra un contenuto a tema sportivo e l’altro: è la conferma a quello che abbiamo sempre pensato.

Non si può dire che abbia iniziato il 2025 con il piede giusto, anzi. La sua stagione deve ancora realmente entrare nel vivo, avendo lui disputato, da gennaio ad oggi, solo ed esclusivamente un match, quello all’Atp 250 di Adelaide. E neanche per intero, considerando che ha dovuto lasciare il campo dopo appena 5 game per via di un problema al piede destro.

Dopo quel ritiro, non è più riuscito a giocare e ha rinunciato ai tornei ai quali intendeva partecipare. Negli ultimi giorni, però, la situazione si è sbloccata: Fabio Fognini ha iniziato a postare sui social network contenuti relativi ai suoi allenamenti presso il Country Club di Montecarlo, per cui è evidente che il ritorno ufficiale sia ormai all’orizzonte e che gli acciacchi che hanno contraddistinto l’inizio dell’anno siano ormai acqua passata. Lo conferma quello che ha scritto a margine di tali contenuti, in un post teso a fare chiarezza sulla sua situazione.

“Ho passato qualche giorno a Monaco – ha scritto il tennista di Arma di Taggia – per allenarmi prima della stagione sul cemento americano. È stato un inizio di stagione complicato per l’infortunio al piede e avevo bisogno di ricaricare le batterie nel posto che mi è più caro”. E poi, all’improvviso, sul suo profilo è apparso un altro messaggio, di tutt’altro tenore, che ha lasciato a bocca aperta i sostenitori di Fognini.

Tra un post e l’altro spunta un messaggio: inaspettato Fognini

In occasione del compleanno della sua dolce metà, l’indimenticabile campionessa azzurra Flavia Pennetta, Fabio ha voluto sorprenderla pubblicando dei suoi scatti, corredati da un messaggio che avrà fatto sciogliere anche i cuori più duri.

“Andiamo incontro alla vecchiaia e lo facciamo insieme. Noi pensiamo allo stesso modo. Leggiamo le nostre menti. Sappiamo ciò che l’altro vuole senza chiedere. Tu non sei solo la donna dei miei sogni, sei anche la madre dei miei figli. A volte ci irritiamo un po’ l’un l’altro. Altre volte, forse, ci diamo per scontati. Ma di tanto in tanto, come oggi, penso a tutto questo e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che abbia mai incontrato. Sei ancora affascinante e mi ispiri. Mi incoraggi al meglio. Non importa quanti anni aggiungi alla tua età, sei ancora la numero uno per me. Buon compleanno super mamma”.

Un augurio dolcissimo, quello di Fognini a Pennetta, perfettamente rappresentativo dell’amore che li lega da più di un decennio. Un amore a sfondo tennistico che ha fatto di loro una delle coppie sportive più belle e vere di tutti i tempi.