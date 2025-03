Bagnaia e Marquez ko: spunta un altro italiano

Bagnaia e Marquez ko: tra i due “litiganti” e compagni di squadra spunta il nome di un terzo italiano. Ecco le parole

Manca sempre meno alla ripresa del Mondiale di MotoGp. E l’obiettivo dichiarato di Pecco Bagnaia è quello di riprendersi il titolo di campione del mondo. Sì, anche se quest’anno, come sappiamo e come vi abbiamo riportato in diverse occasioni, sono molti quelli che pensano che il torinese possa avere dei problemi interni.

E il problema interno è ovviamente quel suo compagno di squadra clamoroso che prende il nome di Marc Marquez: due prime donne dentro la Ducati che, secondo molti, potrebbero avere dei grossi problemi di coabitazione. Oggettivamente è già difficile riuscire a sostenere la pressione quando si è soli dentro un team così importante, immaginiamoci ovviamente con due fuoriclasse di questo livello. Ovvio che i due si giocheranno il mondiale, sono i favoriti, anche se Bagnaia, intervistato da Sky Sport, a messo all’erta.

Bagnaia rivela: occhio a Bezzecchi

“Siamo pronti. La scelta del motore 2024? Più conservativa che strategica, avevamo bisogno solo di un piccolo miglioramento e secondo me è arrivato. Correre col motore nuovo sarebbe stata un’incognita che, se non ci avesse dato ciò che ci aspettavamo, ci avrebbe reso i prossimi due anni duri”. Ha detto inizialmente Pecco. Che poi ha continuato in questo modo.

Ovviamente non poteva che esserci una domanda su quello che è il suo nuovo compagno di squadra. Bagnaia ha risposto in questo modo: “La rivalità tra me e Marc sarà la chiave della stagione, ma ci saranno anche altri piloti come Bezzecchi, che è andato molto forte ai test, come i piloti Gresini e i piloti VR“, ha detto ancora. E infine c’è stata una sull’infortunio di Martin: “Mi spiace molto per quello che è successo a Jorge, tanta sfortuna racchiusa in così poco tempo è difficile anche da metabolizzare”, conclude Bagnaia.