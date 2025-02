Pronostico Atalanta-Venezia: occasione unica per Gasperini

Atalanta-Venezia è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante un 2025 finora caratterizzato da troppi alti e bassi, in cui hanno inciso scelte di mercato, infortuni ed impegni ravvicinati, l’Atalanta è tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto. I continui rallentamenti del Napoli di Antonio Conte, scivolato al secondo posto dopo l’ultima giornata, ed un’Inter che pur riconquistando la vetta ha commesso non pochi passi falsi hanno permesso alla Dea di riportarsi a -3 dai campioni in carica e a -2 dagli azzurri.

La squadra di Gian Piero Gasperini non può essere sottovalutata in ottica tricolore soprattutto perché da qui a maggio potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, essendo stata eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia.

Dea di nuovo in corsa per il tricolore

Anche il tecnico nerazzurro – in una delle ultime interviste ha fatto intendere in sostanza che questo potrebbe essere il suo ultimo anno a Bergamo – ha ammesso di crederci, dicendo che l’obiettivo dell’Atalanta è quello di rimanere il più attaccata possibile alle due principali contendenti, ritrovando magari il ritmo dello scorso autunno. Il tracollo con il Club Brugge in Champions League, nel frattempo, è stato archiviato con la vittoria per 5-0 (la seconda nelle ultime tre giornate con questo scarto) con l’Empoli, spazzato via senza problemi una settimana fa. Dea che in Toscana ha dato di nuovo prova della sua straripante forza offensiva: con 59 reti segnate i nerazzurri vantano il miglior attacco del torneo insieme all’Inter.

In questo turno, peraltro, l’Atalanta ha un’occasione davvero unica. Mentre Napoli e Inter si toglieranno punti a vicenda nello scontro diretto, i bergamaschi affronteranno tra le mura amiche il Venezia penultimo in classifica, a secco di vittorie dallo scorso 22 dicembre e a digiuno di gol da 270 minuti. I lagunari sabato scorso hanno messo fine alla serie negativa – tre sconfitte di fila con Udinese, Roma e Genoa – pareggiando al “Penzo” con la Lazio (0-0). Risultato che infonde indubbiamente fiducia, anche se bisognerà tornare al più presto al successo per riuscire a rientrare in corsa per una salvezza ad oggi molto difficile da raggiungere.

Atalanta-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria continua a non svuotarsi in casa Atalanta. Il difensore svedese Hien non recupera per la sfida con il Venezia, mentre c’è qualche possibilità di rivedere Maldini tra i convocati. La difesa sarà composta da Posch, Djimsiti e Kolasinac, sulle fasce invece agiranno Bellanova e Zappacosta. Tridente offensivo formato da De Ketelaere, Lookman e Retegui.

Dall’altro lato, Di Francesco dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha fermato la Lazio. Davanti coppia Maric-Oristanio, dietro spazio a Marcandalli, Idzes e Candé. In regia Nicolussi Caviglia, affiancato da Busio e Kike Perez. Conferma anche per Ellertsson sulla corsia sinistra.

Come vedere Atalanta-Venezia in diretta tv e in streaming

Il pronostico

L’Atalanta non è stata costante nell’ultimo periodo ma senza dover far fronte ad altri impegni settimanali non dovrebbe avere difficoltà a battere un Venezia che fuori casa ha collezionato meno punti di tutti (unica squadra a non aver ancora vinto lontano dal proprio pubblico). La Dea segnerà verosimilmente dai 2 ai 4 gol e non è da escludere che riesca a tenere pure la porta inviolata visti i problemi offensivi dei lagunari.

Le probabili formazioni di Atalanta-Venezia

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, Retegui, De Ketelaere.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Maric.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0