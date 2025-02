Pronostici Serie B 1 marzo: sfida tra campioni del mondo

Serie B, il match clou è indubbiamente quello tra Sassuolo e Pisa, rispettivamente prima e seconda in classifica. Ma c’è anche un incandescente scontro salvezza.

È il turno del big match, è il turno della sfida tra le due squadre che sognano di andare a braccetto in Serie A, Sassuolo e Pisa, rispettivamente primo e secondo in classifica. I neroverdi una settimana fa sono stati frenati dalla Sampdoria a Marassi (0-0), tornando a pareggiare dopo tre vittorie consecutive, ma l’ampio margine sulla terza – verranno promosse direttamente solo le prime due – permette agli uomini di Fabio Grosso, ormai a +12 sullo Spezia, di dormire sonni tranquilli: il ritorno in massima serie è davvero a un passo.

Discorso diverso per il Pisa, che deve “difendere” un margine di 7 punti sui liguri: la squadra di Simone Inzaghi ha compiuto un bel balzo nell’ultima giornata, battendo 3-1 la Juve Stabia, mettendosi alle spalle la sconfitta interna con il Cittadella e il pareggio di Cesena ed approfittando del k.o. interno dello Spezia con il Catanzaro.

I toscani sono una delle tre squadre che in questo torneo sono riuscite ad avere la meglio sulla schiacciasassi Sassuolo: lo scorso 26 dicembre, all’Arena Garibaldi, finì 3-1 per i nerazzurri, bravi a sfruttare una delle sporadiche e rare giornate storte degli emiliani. Anche stavolta immaginiamo una gara movimentata tra i due club guidati dai campioni del mondo 2006, in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol. Le emozioni non mancheranno neppure in Carrarese-Cremonese: gli apuani di mister Calabro, dopo la lunga striscia negativa che li aveva di nuovo avvicinati alla zona playout, hanno risollevato la testa battendo la Salernitana (3-2) e pareggiando con la Reggiana (2-2). Offensivamente, come si può ben vedere dai numeri, sono in salute. E potrebbero creare qualche grattacapo pure ai grigiorossi, troppo incostanti nell’ultimo periodo (una vittoria in cinque partite) e scivolati al quinto posto in seguito al sorpasso del Catanzaro.

Le previsioni sulle altre partite

Il colpaccio di Cremona – seconda vittoria in trasferta consecutiva – ha rilanciato le ambizioni del Cesena, che nello scorso weekend ha impedito il sorpasso del Palermo all’ottavo posto. Gli uomini di Michele Mignani hanno l’opportunità di tornare a vincere davanti al proprio pubblico contro una Salernitana che non riesce ad uscire dalla zona rossa e che non è andata al di là di due pareggi nelle ultime tre giornate.

Il fattore campo potrebbe essere determinante anche in Juve Stabia-Cittadella. Le Vespe vogliono risollevarsi dopo la sconfitta di Pisa e chiedono aiuto al loro pubblico, davanti al quale non perdono dallo scorso 10 novembre. Una vittoria consentirebbe ai campani di consolidare il sesto posto, mentre i veneti sono tornati un po’ sulla terra dopo le sconfitte di fila con Catanzaro e Modena, nelle quali sono rimaste pure a secco di gol. C’è anche un interessante scontro salvezza tra Frosinone, penultimo, e Mantova, quartultimo: i ciociari, che hanno da poco cambiato allenatore (Bianco al posto di Greco), vengono da tre pareggi e dovrebbero riuscire almeno ad evitare la sconfitta contro la squadra di Davide Possanzini (un punto nelle ultime quattro giornate).

Serie B: possibili vincenti

Cesena o pareggio (in Cesena-Salernitana)

Juve Stabia (in Juve Stabia-Cittadella)

Frosinone o pareggio (in Frosinone-Mantova)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cesena-Salernitana

Frosinone-Mantova

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Carrarese-Cremonese

Sassuolo-Pisa

La partita da meno di tre gol complessivi

Juve Stabia-Cittadella

