I pronostici di venerdì 28 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 28 febbraio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

La ventisettesima giornata di Serie A inizia con la Fiorentina impegnata in casa contro il Lecce: una partita sulla carta agevole ma che nasconde tante insidie, visto che la squadra di Palladino è di nuovo in crisi e sarà priva per infortunio di Kean e Gudmundsson. Meglio puntare sulla vittoria casalinga del Monaco in Ligue 1: la squadra del Principato, eliminata dalla Champions League, deve scalare la classifica per tornare a giocare la principale competizione europea nella prossima stagione.

Contro il Reims, che ha perso nello scorso turno in casa del Rennes finendo la partita addirittura in nove uomini, la missione è ampiamente alla portata. Promette gol la sfida di Bundesliga tra Stoccarda e Bayern Monaco: all’andata non c’è stata storia con i bavaresi che hanno prevalso 4-0, a campi invertiti la storia dovrebbe essere diversa e almeno un gol per squadra appare altamente probabile.

I pronostici sulle altre partite

Gol in arrivo anche nella Saudi Pro League dove c’è la sfida al vertice tra l’Al Hilal dello scatenato bomber Marcos Leonardo, capace di non fare rimpiangere l’infortunato Mitrovic, e l’Al Ahli di Toney, che dopo un periodo iniziale di ambientamento ha trovato continuità nel tabellino dei marcatori.

Sempre in Arabia Saudita l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli, che corre il rischio di restare fuori dalla prossima Champions League, deve assolutamente vincere sul campo dell’Al Orubah: missione ampiamente alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Fiorentina-Lecce, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Al Nassr (in Al Orubah-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Orubah-Al Nassr, ore 20:00) Monaco (in Monaco-Reims, Ligue 1, ore 20:45)

(in Monaco-Reims, Ligue 1, ore 20:45) Spezia o pareggio (in Sudtirol-Spezia, Serie B, ore 20:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Stoccarda-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 20:30

Bundesliga, ore 20:30 Monaco-Reims , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Aston Villa-Cardiff, FA Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Hilal-Al Ahli , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Jong Utrecht-Jong Ajax , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Jong PSV-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.51 GOLDBET ; 9.48 SNAI; 9.51 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ESPULSIONE SI in Valladolid-Las Palmas, Liga, ore 21:00