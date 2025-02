Pronostico Fiorentina-Lecce: il cannoniere è di nuovo ai box

Fiorentina-Lecce è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’aria si è fatta di nuovo pesante in casa Fiorentina. Sembrava che i viola fossero riusciti a mettersi alle spalle il periodo nero vissuto a cavallo tra dicembre e gennaio grazie alle tre vittorie di fila contro Lazio, Genoa e Inter – particolarmente significativo era stato il 3-0 rifilato ai nerazzurri nella continuazione della sfida sospesa a dicembre per via del malore occorso a Bove – ma dopo quel mini-filotto la squadra di Raffaele Palladino è di nuovo entrata in un tunnel dal quale non sarà facile venire fuori.

Preoccupanti le prestazioni offerte nelle ultime due giornate di campionato contro due squadre sulla carta alla portata come Como (0-2) e Verona (1-0). La Fiorentina è apparsa a corto di idee, ha creato poco (bassissimi i dati sugli xG) e non ha mai realmente inciso, dando l’impressione di non avere ancora un’identità ben precisa. L’impatto dei nuovi acquisti (Zaniolo, Fagioli) finora è stato nullo e la panchina dell’ex tecnico del Monza è tornata a vacillare nonostante i gigliati facciano tutt’ora parte del gruppone di squadre in corsa per un posto in Europa. Palladino, pertanto, si gioca parecchio nella sfida che apre la ventisettesima giornata contro il Lecce ed in caso di ulteriori passi falsi non sono da escludere decisioni drastiche da parte della società. I salentini arrivano a Firenze affamati di punti salvezza – sono a +4 sull’Empoli terzultimo – ma da qualche settimana hanno praticamente smesso di segnare: zero gol negli ultimi 270 minuti per gli uomini di Marco Giampaolo, che dopo i due pareggi a reti bianche con Bologna e Monza hanno perso di misura in casa con l’Udinese (0-1). Ritrovare la vena offensiva sarà indispensabile per non essere risucchiati nella bagarre.

Fiorentina-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Con il Lecce Palladino non avrà il suo cannoniere, Moise Kean: il centravanti viola è stato vittima di un trauma cranico a Verona dopo uno scontro di gioco e sicuramente salterà le prossime due gare. Rischia di non esserci neppure Folorunsho, uno dei pochi a salvarsi nelle ultime partite: il centrocampista ex Napoli ha un problema al quadricipite della coscia destra. Zaniolo potrebbe dunque ricoprire di nuovo il ruolo di prima punta, supportato sulla trequarti da Beltran. In dubbio Colpani, sicuri assenti invece Adli e Gudmundsson. Riecco Gosens dopo la squalifica.

Problemi anche per Giampaolo, che a Firenze potrebbe non poter contare su Gallo, Pierotti ed Helgason. Sta meglio invece Banda: una sua convocazione è probabile. Nel tridente, con Krstovic e Tete Morente, si candida per una maglia da titolare Karlsson.

Come vedere Fiorentina-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il momento difficile che sta attraversando la Fiorentina e l’elevato numero di infortunati con cui dovranno fare i conti i viola danno qualche speranza al Lecce. No, non è affatto scontata la vittoria della squadra di Palladino: occhio alla doppia chance esterna.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Parisi; Beltran.

LECCE (3-5-2): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Krstovic, Karlsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1