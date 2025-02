Pronostico Bologna-Milan, è imbattuto dal 2016: Conceiçao si gioca tutto

Bologna-Milan è un recupero della nona giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con il recupero della sfida tra Bologna e Milan, valida per la nona giornata ma rinviata lo scorso ottobre per via dell’allerta meteo, spariscono finalmente gli “asterischi” dalla classifica della Serie A. Per rossoblù e rossoneri, rispettivamente ottavi e settimi appaiati a quota 41 punti, questo match rappresenta indubbiamente un’occasione per migliorare la propria classifica e scavalcare la Fiorentina al sesto posto.

Una gara da non sbagliare soprattutto per il Milan, che sta vivendo un momento delicatissimo: l’eliminazione della Champions League avvenuta per mezzo del non irresistibile Feyenoord ha gettato più di un’ombra sulla gestione Conceiçao, che nelle prossime partite si giocherà la riconferma. Il temuto contraccolpo psicologico, nel frattempo, non ha dato scampo al Diavolo, sconfitto 2-1 sabato scorso dal Torino: l’autorete di Thiaw ed il gol di Gineitis (ma anche Milinkovic-Savic, che ha ipnotizzato Pulisic dal dischetto) sono stati un duro colpo per le ambizioni dei rossoneri, adesso “obbligati” a rientrare in corsa per il quarto posto – attualmente distante 8 lunghezze – per salvare la stagione. Nell’ultimo turno ha perso anche il Bologna: gli uomini di Vincenzo Italiano, che nel 2025 erano ancora imbattuti in tutte le competizioni – l’ultimo k.o. risaliva a dicembre – si sono arresi al Parma nel derby emiliano (2-0), non riuscendo a dare continuità al pirotecnico 3-2 con il Torino. Una prestazione tutt’altro che brillante da parte dei felsinei, che come i Milan hanno sprecato la possibilità di scalare posizioni di classifica visti i rallentamenti di Lazio e Fiorentina.

Bologna-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

A differenza di quanto successo nella “continuazione” di Fiorentina-Inter – in quel caso di trattava di una gara interrotta – Italiano e Conceiçao potranno schierare anche i nuovi acquisti. Nel Bologna Calabria è pronto ad affrontare la sua ex squadra (conferma a destra per l’ex capitano rossonero) ma rispetto al match di Parma dovrebbero partire dal 1′ anche i rientranti Orsolini e Dominguez. Novità anche a centrocampo dove in regia ci sarà Ferguson, circondato da Freuler e Pobega, altro ex del match.

Non effettuerà “rivoluzioni” Conceiçao: confermato il 4-2-3-1 con il trio Pulisic-Joao Felix-Leao alle spalle del centravanti messicano Gimenez, a centrocampo invece si rivedrà Fofana. Dietro Pavlovic e Tomori, sulle fasce Jimenez e Theo Hernandez.

Come vedere Bologna-Milan in diretta tv e in streaming

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Si può tranquillamente parlare di tabù Milan per il Bologna, che non batte i rossoneri dal 2016. Gli emiliani dovranno attendere ancora? Questa potrebbe essere, in teoria, l’occasione giusta ma non bisogna sottovalutare la voglia di riscatto da parte della squadra di Conceiçao, che in questo recupero ha forse una delle ultime opportunità per riavvicinarsi al quarto posto. Ipotizziamo dunque un match molto equilibrato, in cui con ogni probabilità entrambe andranno a segno. Il Bologna, battuto solo una volta tra le mura amiche, dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1