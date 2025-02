I pronostici di giovedì 27 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

I pronostici di giovedì 27 febbraio: c’è un recupero di Serie A, una partita di Premier League e altre coppe e campionati in giro per il mondo

Con il recupero della sfida tra Bologna e Milan, valida per la nona giornata ma rinviata lo scorso ottobre, spariscono finalmente gli “asterischi” dalla classifica della Serie A. Per rossoblù e rossoneri, appaiati a quota 41 punti, questo match rappresenta l’occasione per migliorare la propria classifica e scavalcare la Fiorentina al sesto posto.

Il Bologna, battuto solo una volta tra le mura amiche in questo campionato, affronta una squadra che non batte ormai dal lontano 2016. Viste le attuali difficoltà dei rossoneri questa potrebbe essere l’occasione giusta, anche se il pareggio appare il risultato più probabile. Pronostico in discesa invece in Premier League per il West Ham che dopo la vittoria a sorpresa nel derby con l’Arsenal dovrebbe avere la meglio sul disastroso Leicester destinato al pronto ritorno in Championship.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto – basandosi sulle statistiche – queste partite da gol e over: Al Wahda-Al Ain negli Emirati Arabi Uniti, Al Gharafa-Al Sadd e Al Rayyan-Al Arabi in Qatar e Gil Vicente-Sporting CP per la Taca de Portugal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Bologna-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Fenerbahce (in Gaziantep-Fenerbahce, Coppa di Turchia , ore 14:00)

(in Gaziantep-Fenerbahce, Coppa di Turchia ore 14:00) Galatasaray (in Galatasaray-Konyaspor, Coppa di Turchia , ore 17:00)

(in Galatasaray-Konyaspor, Coppa di Turchia ore 17:00) Sporting CP (in Gil Vicente-Sporting CP, Taca de Portugal , ore 21:45)

(in Gil Vicente-Sporting CP, Taca de Portugal ore 21:45) West Ham (in West Ham-Leicester, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ajman Club-Al Nasr Dubai , Emirati Arabi Uniti , ore 17:15

, , ore 17:15 Al Wahda-Al Ain , Emirati Arabi Uniti , ore 17:15

, , ore 17:15 Galatasaray-Konyaspor, Coppa di Turchia, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Milan , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Al Gharafa-Al Sadd , Stars League Qatar, ore 14:45

, Stars League Qatar, ore 14:45 Al Rayyan-Al Arabi, Stars League Qatar, ore 17:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.27 GOLDBET ; 10.43 SNAI; 10.27 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Gil Vicente-Sporting CP, Taca de Portugal, ore 21:45