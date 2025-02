Sinner non si smentisce mai: una conquista dopo l’altra

Jannik Sinner è il solito conquistatore. Stravede per lui e ha voluto che tutti lo sapessero: ha fatto colpo sin da subito.

Il primo febbraio scorso tutto sembrava filare liscio come l’olio. Jannik Sinner aveva appena vinto il suo terzo titolo del Grande Slam e si apprestava a tornare sul cemento dopo qualche giorno di relax. Non sapendo ancora, in quel momento, che avrebbe presto trovato un accordo con la Wada e che ci sarebbe voluto il mese di maggio, per tornare in campo dopo aver scontato la sua squalifica.

A quel tempo si aggirava tra le piste di Plan de Corones, a una manciata di chilometri da casa dei suoi, genitori, che vivono a Sesto Pusteria, come se nulla potesse turbarlo. Ma tutti sapevano che, in fondo, quella felicità era solo apparente e che era ovvio che le potenziali conseguenze della vicenda Clostebol pesassero come un macigno su di lui. Un macigno che adesso, indipendentemente dai termini dell’accordo e dal fatto che non potrà giocare per tre mesi, si è finalmente levato di torno.

Una volta ufficializzata la notizia della squalifica, così pare, avrebbe fatto i bagagli e sarebbe volato a Dubai. Qualcuno sostiene che lo abbia fatto per stare accanto ad Anna Kalinskaya, ma il punto è che non è affatto certo che i due tennisti stiano ancora insieme. Al di là di questo, anche in una circostanza così particolare, come quella dell’attesa del verdetto relativo alla faccenda del doping, Sinner è comunque riuscito a dare il meglio di sé.

Sinner numero 1 e non solo in campo, ma anche in pista

In tanti si sono imbattuti in Jannik Sinner mentre, alla vigilia dell’accordo, si dedicava alla sua passione per lo sci nella suggestiva cornice delle Tre Cime di Lavaredo.

Molti tifosi hanno avuto l’onore di scambiare due chiacchiere con lui e perfino di scattarsi una foto insieme al campione indiscusso del tennis mondiale. Incluso un medico recanatese, Amedeo Giorgetti, che ha raccontato al quotidiano Il Resto del Carlino la sua esperienza in quel di Sesto Pusteria, il luogo che ha dato i natali al 3 volte campione Slam.

C’è di più: i due hanno sciato insieme, il che ha reso questo incontro ancor più speciale. “Sinner è stato di una gentilezza straordinaria – ha rivelato – Si è intrattenuto con tutti quelli che lo hanno riconosciuto e salutato, dimostrando grande disponibilità e simpatia”. Ancora una volta, dunque, senza fare nulla di trascendentale, Jannik è riuscito a conquistare tutti.