Pronostico Real Sociedad-Real Madrid: Ancelotti vuole ipotecare la finale

Real Sociedad-Real Madrid è un match valido per l’andata delle semifinali di Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Realizzare il famigerato “Triplete” è uno dei grandi sogni di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid e dalle parti della Casa Blanca non ne fanno certo mistero. A febbraio inoltrato i Blancos sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi più importanti dopo aver vinto già due titoli (Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale). Nella Liga stanno dando vita ad un duello avvincente con le due storiche rivali, Barcellona e Atletico Madrid: grazie al successo per 2-0 sul Girona dello scorso fine settimana sono riusciti a tenere il passo dei blaugrana, con cui condividono la vetta della classifica a quota 54 punti.

Hanno un punto in meno invece i Colchoneros del “Cholo” Simeone, che incroceranno gli odiati cugini anche nell’imminente Euroderby di Champions League: in palio un posto nei quarti. Il Real Madrid, infatti, ha appena fatto fuori il Manchester City di Pep Guardiola nei playoff della massima competizione continentale, battendo 3-2 all’andata e 3-1 al ritorno in una doppia sfida quasi senza storia.

Ancelotti ritrova anche Bellingham

Tuttavia, prima di pensare alla prossima sfida di campionato con il Betis ed all’andata della prima stracittadina di Champions, i campioni di Spagna e d’Europa in carica faranno visita alla Real Sociedad per il primo round delle semifinali di Coppa del Re: chi uscirà vittorioso se la vedrà poi nella finalissima di Siviglia con una tra Barça e Atletico Madrid (sì, ancora loro).

Per i baschi, per il momento solo ottavi nella Liga, la coppa nazionale rappresenta un obiettivo concreto visto che potrebbero non riuscire a qualificarsi alle prossime coppe europee attraverso il piazzamento in campionato. In attesa di affrontare il Manchester United negli ottavi di Europa League, la squadra di Imanol continua con i suoi alti e bassi: domenica ha liquidato senza grossi problemi la pratica Leganés, travolto 3-0 alla Reale Arena di San Sebastian. La Real Sociedad, nonostante gli impegni ravvicinati, dovrebbe schierare la formazione titolare. Sarà turnover invece per Ancelotti, che ad ogni modo ha di nuovo quasi tutta la rosa a disposizione (compreso Bellingham, la cui squalifica in campionato non ha effetto in coppa): mancheranno all’appello solo Militao e Carvajal.

Come vedere Real Sociedad-Real Madrid in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Real Madrid, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma mercoledì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicato i diritti sulle fasi finali della manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Il Real Madrid ha già espugnato la Reale Arena in stagione, battendo 2-0 i baschi lo scorso settembre: per gli uomini di Ancelotti è stato il terzo successo di fila contro la squadra di Imanol, che non batte i Blancos da maggio 2023. Difficile ipotizzare un passo falso dei madrileni, imbattuti da 6 gare di fila, anche se l’esito di questa gara dipenderà molto dalle scelte di formazione dell’allenatore italiano, che potrebbe approfittarne per far rifiatare qualche big. La sensazione è che, pur evitando la sconfitta, stavolta il Real Madrid non riesca a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Madrid

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Muñoz; Zubimendi, Brais Méndez, Susic; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Raul Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Vinicius Jr., Endrick, Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2