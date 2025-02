Pronostico Nottingham-Arsenal: Arteta mette la quarta

Nottingham-Arsenal è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Siamo sicuri che qualche settimana fa, dopo il pareggio nel derby contro l’Everton e la possibilità di avvicinarsi in classifica, l’Arsenal di Arteta ha creduto fortemente di poter rientrare in corsa per la vittoria finale della Premier League. Sogni di gloria infranti presto, vista la sconfitta interna contro il West Ham che ha fatto allungare di nuovo i Reds.

Non resta che difendere in tutti i modi il secondo posto ai Gunners: adesso i punti di vantaggio proprio sul Nottingham, decisamente la squadra rivelazione di questa annata inglese, sono sei. Quindi una vittoria nello scontro diretto in programma mercoledì sera permetterebbe di essere sicuri, arrivati a questo punto della stagione, di chiudere nella peggiore delle ipotesi alle spalle della squadra di Slot. L’ennesimo secondo posto degli ultimi anni sarebbe, a controprova del fatto che manca sempre qualcosa per poter dire la propria fino alla fine. Certo, quest’anno Arteta è stato decisamente sfortunato visto che a gennaio ha perso tutti gli attaccanti o quasi. Molteplici infortuni che hanno dimezzato la possibilità di potersela giocare nelle migliori condizioni possibili.

Il Nottingham come detto, è la squadra rivelazione della Premier: una formazione che era partita ovviamente con il primario obiettivo di salvarsi e che adesso si trova addirittura davanti al City, solo per citare la diretta concorrente. Certo, nelle ultime due sono arrivate due sconfitte, evidente segno di qualche problema. E potrebbe arrivare la terza, anche perché negli ultimi tre incroci tra queste due formazioni a vincere è sempre stato l’Arsenal.

Come vedere Nottingham-Arsenal in diretta tv e in streaming

Nottingham-Arsenal è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Il pronostico

Arsenal vittorioso sul campo del Nottingham come successo, in generale, nelle ultime tre occasioni. Gli uomini di Arteta rimetteranno la testa sopra l’acqua e rafforzeranno il secondo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Nottingham-Arsenal

NOTTINGHAM (3-4-2-1): Sels; Milenkovic, Murillo, Morato; Aina, Anderson, Yates, Williams; Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3