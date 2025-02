I pronostici di mercoledì 26 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 26 febbraio: ci sono partite di Premier League, Coppa Italia, Coppa del Re e Coppa di Germania.

Mercoledì di coppe nazionali e Premier League: in Coppa Italia tocca alla Juventus scendere in campo. Contro l’Empoli impegnato nella lotta per la salvezza in Serie A la qualificazione è d’obbligo e la strada verso la finale in discesa: Thiago Motta non ha scuse, sfida da 1 fisso. Favorita la squadra in casa anche nella Coppa di Germania dove si affrontano Lipsia e Wolfsburg.

In Coppa del Re si affrontano nella seconda semifinale di andata Real Sociedad e Real Madrid: la squadra di Ancelotti dopo avere fatto fuori il Manchester City dalla Champions League è in crescita, ma gli avversari sono temibili e non è da escludere una partita con entrambe le squadre a segno almeno una volta.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol e di Manchester City, la squadra di Guardiola sarà ospite in Premier League del Tottenham: over altamente probabile come in Liverpool-Newcastle dove i Reds trascinati da un immenso Salah dovrebbero centrare l’ennesima vittoria stagionale e ipotecare un titolo che non appare più in discussione.

In discussione, dopo pochi mesi dal suo arrivo, c’è Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils: il Manchester United è addirittura quindicesimo in classifica e contro l’Ipswich terzultimo urge una vittoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Lipsia-Wolfsburg, Coppa di Germania, ore 20:30

Vincenti

Manchester United (in Manchester United-Ipswich, Premier League , ore 21:00)

(in Manchester United-Ipswich, Premier League ore 21:00) Juventus (in Juventus-Empoli, Coppa Italia , ore 21:00)

(in Juventus-Empoli, Coppa Italia ore 21:00) Liverpool (in Liverpool-Newcastle, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Newcastle , Premier League , ore 21:15

, , ore 21:15 Lipsia-Wolfsburg , Coppa di Germania, ore 20:30

, Coppa di Germania, ore 20:30 PSV-G. A. Eagles, Coppa d’Olanda, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Manchester City , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Real Sociedad-Real Madrid , Coppa del Re, ore 21:30

, Coppa del Re, ore 21:30 Brentford-Everton, Premier League, ore 20:30

Il “clamoroso”

• RIGORE SÌ in Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00