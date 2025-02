Berrettini rompe col passato: decisione presa, che svolta

Matteo Berrettini ci ha preso gusto: il tennista romano si è lasciato il passato alle spalle ed è pronto ad un grandissimo cambiamento.

Negli ultimi due anni ci eravamo abituati all’idea che fosse sì un gigante, ma di cristallo. Che bastasse un nonnulla, una partita di troppo, per farlo andare in mille pezzi e per vanificare tutti i sacrifici fatti per salire al vertice del ranking Atp. La paura, adesso, sembrerebbe però essere finalmente alle spalle. Perché sì, adesso possiamo dirlo: Matteo Berrettini è di nuovo on fire.

A Doha si è superato, tanto è vero che ha battuto nientepopodimeno che la sua bestia nera, ossia l’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Che non è esattamente una di quelle imprese di cui tutti sono capaci, ecco. E poco importa che poi non sia riuscito ad acciuffare la semifinale del Qatar Open, perché il primo atto della trasferta negli Emirati Arabi gli ha regalato, si provi a dire il contrario, una soddisfazione incommensurabile. La consapevolezza di poter ancora giocare ad alti, altissimi, livelli.

Con il passato e con le paure che lo hanno accompagnato per un tempo troppo lungo ha finalmente chiuso. E lo dimostra il fatto che il tennista romano abbia preso una decisione importantissima, sintomatica di come abbia radicalmente voltato pagina. Niente è più uguale a prima e questa scelta non fa altro che confermarlo.

Berrettini ha chiuso: da oggi in poi si cambia registro

La confessione non è arrivata dal diretto interessato, ma da qualcuno che lo conosce meglio di quanto non conosca le proprie tasche, ovvero l’ex allenatore Vincenzo Santopadre.

Il coach è intervenuto alla trasmissione Tennis Talk, in onda su Supertennis, e si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata. Parlando di Berrettini, ha detto quanto segue: “Sono contento che giocherà in doppio con Sonego a Indian Wells – queste le sue parole – Penso sia un’ottima scelta, anche per il suo livello in singolare”. Il torneo, primo Masters 1000 della stagione, si svolgerà dal 2 al 16 marzo”.

La rottura col passato, cui alludevamo in precedenza, trova giustificazione nella dichiarazione successiva: “La sua è una carriera incentrata sul singolo, però trovo una grandissima scelta il fatto che giochi il doppio – ha aggiunto Santopadre – Matteo è sempre stato un pochino reticente ad affrontare la doppia specialità. Penso che la vittoria contro Djokovic a Doha, anche per come è arrivata, possa dare a Berrettini quella fiducia di cui ha estremamente bisogno”.