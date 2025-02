Bagnaia e Marquez subito nei guai: “Non è possibile”

Bagnaia e Marquez insieme e subito nei guai: sono molti quelli che mettono tensione dentro la Ducati. Ecco la nuova sentenza

Diciamo che si poteva immaginare, nel momento in cui la Ducati ha scelto di affiancare a Pecco Bagnaia il 7 volte campione del Mondo Marc Marquez, che la convivenza tra due sarebbe potuta essere assai complicata.

Sin dal momento dell’annuncio ufficiale le parole si sono sprecate. Chi ha detto che sarebbe stato davvero impossibile riuscire in tutto questo, chi invece ha sottolineato che l’intelligenza dei due piloti avrebbe senza dubbio potuto fare la differenza. Oggettivamente, noi, in questo momento, non sappiamo immaginare come possa andare a finire, sappiamo solamente che le polemiche continueranno ad esserci così come le sentenze fin quando non sarà la pista a dire chi aveva ragione.

Bagnaia e Marquez insieme: la sentenza di Acosta

A parlare in questo caso è il pilota KTM Acosta, lui dividerà il suo box con Brad Binder. Intanto ha fissato quello che è l’obiettivo stagionale della sua squadra: “Per definirlo un buon anno dovrei vincere. Ma diciamo che andrebbe bene arrivare quarto, dato che ho concluso il 2024 al sesto posto“. E dopo la sentenza su quello che potrebbe essere il rapporto tra i due ducatisti.

“Come gestirà a Ducati il rapporto tra Marc e Pecco? Non è un mio problema, ma quel che è certo è che non possono esserci due numeri 1 nello stesso box“, ha detto ai microfoni del podcast IronFran. Insomma, Acosta è severamente convinto che la convivenza non ci possa proprio essere in nessun modo. Anche lui quindi va verso la direzione maggiore, di quelli che hanno una percezione assai complicata delle cose. In effetti, la maggior parte la pensa in questo modo. Sarebbe come Messi e Ronaldo nella stessa squadra, una cosa praticamente impossibile per tutti. Forse però in un gioco di squadra come il calcio ci sarebbe potuto essere, ma in sella ad una moto, da soli, è difficile pensare agli altri anche se è un compagno di squadra. Ognuno pensa ad arrivare in fondo, ognuno guarda a sé stesso.