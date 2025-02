Ansia per la carriera di Sinner: scatta l’allarme

Ansia per la carriera di Sinner: adesso la domanda che tutti si pongono è se al rientro il campione azzurro sarà lo stesso

La domanda che adesso tutti si pongono è una: quando Jannik Sinner tornerà ad essere disponibile, e quindi nel prossimo mese di maggio dopo 3 mesi di squalifica, come tornerà in campo? Sarà sempre il solito Sinner?

Il numero uno al mondo, come vi abbiamo raccontato ieri, ha trovato un accordo con la Wada in una notte ricca di tensione. Ma adesso che la tempesta è decisamente alle spalle e anche le polemiche appunto per questa stretta di mano si sono placate – come era anche prevedibile – rimane il dubbio sulla questione tenuta fisica e mentale. Per un altro mese, come sappiamo, Sinner non si potrà allenare con nessun tesserato. Solamente 30 giorni prima della fine di questa sospensione potrà cercare qualcuno di livello per rimettersi in maniera definitiva in sesto. Ecco, questo fa sorgere qualche dubbio. Che Diego Nargiso ha cercato di spiegare in questo modo.

Ansia per Sinner: la sentenza di Nargiso

“Lavori in corso per entrambi. Stanno seguendo il modello Jannik e lo ha detto lo stesso Zverev lo scorso anno. Ha lavorato anche durante i tornei giorno dopo giorno per continuare a migliorare. Setto o otto anni fa alcuni allenatori si lamentavano di lui per gli allenamenti” , ha detto Nargiso a Tennis Talk, trasmissione di Super Tennis, parlando soprattutto in questo caso di Alcaraz e di Zverev, che sono quelli che potrebbero riprendere Sinner nella classifica Mondiale.

“Tutti hanno però grande stima di Jannik per poter dire che questi tre mesi cambieranno la sua carriera. Potranno cambiare i primi mesi, quando tornerà in campo. Potrebbe non tornare subito al suo livello, ma non penso che Alcaraz e Zverev possano trarre un importante vantaggio. Sicuramente avranno l’occasione nei prossimi tornei, soprattutto a Indian Wells e Miami, di poter acquisire fiducia e crescere ancora”. Quindi i tifosi di Jannik possono oggettivamente stare sereni, non c’è nessuna possibilità che Sinner possa perdere terreno. Un bel sospiro di sollievo.