Ultim’ora Djokovic, la decisione è stata presa: è fatta

Ultim’ora Djokovic, è UFFICIALE: la decisione del campionissimo serbo è stata presa. Ecco una vera notizia importante

Nole Djokovic, anche perché ne parla ovviamente in maniera frequente, ha iniziato a pensare a quello che sarà il suo ritiro. Suo padre, come lo stesso tennista serbo ha spiegato, spinge affinché questa decisione possa arrivare al più presto. Non regge più la pressione. Ma a quanto pare, Nole, per il momento, non ha nessuna intenzione di farlo.

Tant’è che dopo gli Australian Open, torneo dal quale si è ritirato per infortunio in semifinale, c’era la curiosità, e per i suoi tifosi proprio la necessità, di capire quando lo stesso sarebbe tornato in campo. E se sarebbe tornato in campo soprattutto visti i problemi fisici che da un po’ di tempo lo affliggono. Una notizia c’è, ed è anche bella importante. Sì, Djokovic presto tornerà ufficialmente a giocare.

Ultim’ora Djokovic: ecco quando torna

Tutto confermato dagli organizzatori, che hanno reso pubblica la lista dei tennisti che parteciperanno al prossimo Master 1000, quello di Indian Wells. Ci sarà anche l’ex numero uno al mondo, il più vincente nella storia di questo sport. E, Djokovic, durante la sua carriera, ha trionfato già cinque volte in questo torneo. Diciamo che ha un feeling particolare.

“Il serbo – si legge su tennisworlditalia – non è riuscito a vincere l’esordio dell’Atp 500 di Doha (per mano di Matteo Berrettini) ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo la competizione. L’ex numero uno del mondo ci proverà con maggiore convinzione nel paradiso del tennis, con l’ambizioso obiettivo di vincere il 100° titolo della storia nel circuito maggiore. Gli organizzatori hanno comunicato così, sui propri profili social, la conferma della presenza di Nole”.