Sinner e Wada nell’occhio del ciclone: risvolto clamoroso

Jannik Sinner, con la Wada non è ancora del tutto finita: il colpo di scena inaspettato sconvolge i tifosi del numero 1 del mondo.

In teoria è finita. In pratica ci vorrà un bel po’ di tempo perché tutti gli italiani e il diretto interessato si lascino effettivamente alle spalle tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Anche perché questo evento, inevitabilmente, ha lasciato in “eredità” a tutti i tennisti una gran paura, come ha rivelato nei giorni scorsi la campionessa Aryna Sabalenka. Se è successo a Jannik Sinner, del resto, potrebbe succedere a tutti.

Sta di fatto che, da una settimana a questa parte, il numero 1 del mondo ha iniziato a scontare i tre mesi di squalifica che ha concordato insieme all’Agenzia mondiale antidoping. Al “fantasma” dei 365 giorni senza tennis ha preferito di gran lunga un accordo razionale e sensato, sebbene inizialmente lui per primo abbia opposto resistenza e obiettato che collaborare con la Wada equivalesse ad assumersi la responsabilità di un reato che, come accertato dall’Itia, non ha commesso.

Ci vorrà comunque un bel po’ di tempo, dicevamo, perché questa storia passi realmente agli archivi. E lo si evince dal modo in cui, nei giorni scorsi, Sinner e la Wada siano di nuovo finiti nell’occhio del ciclone, pur a ridosso della notizia che ci aveva fatti illudere che questa vicenda fosse ormai definitivamente dimenticata.

Sinner, nessuno se l’aspettava: che folla sul carro

I riflettori si sono riaccesi, ma non in senso negativo, anzi. Si è tornati a parlare della vicenda Clostebol in chiave molto più fantasiosa ed ironica, nonché, per certi versi, spettacolare.

Ha fatto parlare un bel po’ di sé, infatti, il carro allegorico che, nella giornata di domenica, ha sfilato per le vie di Fano, in occasione del Carnevale 2025. L’evento ha fatto registrare, con ben 15mila presenze, il sold out lungo viale Gramsci, con curiosi provenienti da ogni parte d’Italia. E chi si sarebbe mai aspettato di vedere sfilare nientepopodimeno che Jannik Sinner, in occasione di questo appuntamento?

Sì, il Pupo di questa edizione del Carnevale di Fano è stato dedicato proprio al numero 1 del mondo, con un chiaro riferimento a quello che gli è capitato. “Gli Slam son desideri… Wada come Wada“, c’è scritto sul carro, al di sotto di un mega Jannik che gongola con la sua coppa degli Australian Open e che si gode, sorridendo ai passanti, una bella carota. Un risvolto che nessuno, in tutta onestà, si sarebbe mai e poi mai aspettato.